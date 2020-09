Oplev Polanski-film i Tisvilde Bio

Roman Polanskis nye film 'Officer og Spion' handler om Dreyfus-affæren i 1885, hvor der blev begået justitsmord mod den unge lovende officer. Dreyfus blev anklaget for at have spioneret for Tyskland og blev dømt til livsvarigt fængsel på Djævleøen. Oberstløjtnant Georges Picquart, der netop har overtaget kommandoen for militærets efterretningsenhed, er blandt vidnerne til den totale ydmygelse.