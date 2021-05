Operatoner i Gilleleje Bio

Vi er ved optakten til den franske revolution 1789. Ved et selskab fire dage før begivenhederne bryder løs for alvor, optræder de tre hovedpersoner. Madeleine, adelig datter af værtinden, dennes kammertjener Gérard, og digteren André Cheniér, som i øvrigt er en historisk person. Gérard tager klart parti for revolutionen, mod adlen og kejserdømmet. Chénier ligeså, men tøvende. Begge er forelsket i Madeleine, den uskyldige adelige ræv i hønsehuset.

Revolutionen går sin gang, og fire år efter er Gérard en af hovedmændene, mens Chénier er lige så tøvende som fire år før. Han har erklæret Madeleine sin kærlighed. Gérard angiver Cheniér til tribunalet, og det ender med, at han dømmes til døden. Madeleine opsøger Gérard for at gå i forbøn. Da det ikke lykkes, tager hun fængselspladsen for en dødsdømt adelskvinde. Sammen med Cheniér dør hun under guillotinen kun uger før terrorregimets ophør. Revolutionen fortsætter til 1799, hvor en vis general Napoleon Bonaparte tager magten, og i sidste ende kejsertronen.