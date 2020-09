Opera i kulturhavnen

Gluck skabte Orfeus og Eurydike i slutningen af 1700-tallet. Han lavede mange operaer i sin tid, men kun få af dem spilles stadig. Gluck indledte i øvrigt en reform af den daværende opera, og Orfeus og Eurydike vises her i sin oprindelige franske form.

Handlingen er identisk med et oldgammelt, græsk sagn, men Gluck giver den lige et ekstra tvist mod slutningen, så den ender på en positiv tone. Orfeus får trods alle problemerne sin Eurydike igen. Altså en dramatisk handling, fremragende musik og gode sangere. I denne opførelse kan man blandt andet opleve Juan Diego Florez, peruviansk tenor som Orfeus, og Christiane Karg, en ung tysk sopran som den døde Eurydike. Og endelig synger ægypterinden Fatma Said sin sopran som Amor, der er den forløsende gudinde i operaen.