Open by night - med fredagsbar og talende hunde

Projekt »Sommerliv i Helsinge« har gennem hele juli måned budt på aktiviteter for store og små - og på fredag, den 6. august, når byens butikker holder Open by Night, vil der være et arrangement for de unge på 40, som arrangørerne kalder det. Men alle er velkomne uanset alder. Her åbner baren under markiserne på Banktorvet i Helsinge klokken 19, hvor der vil være fest og livemusik med velkendte toner fra 80'erne og frem til i dag (TV-2, Larsen, Seebach, Back2Back m.fl.). Arrangørerne lover, at det ikke bliver nødvendigt med sangtekster; det er klassikere fra start til slut. Musikken leveres af Rasmus Stenbo Røpcke på keyboard.