Opdeler hunde og katte: Ny dyrlægeklinik er åbnet

Rygterne gik i flere uger: Hvad ville der mon åbne i lokalerne, hvor der tidligere lå en bager? Svaret blev en dyreklinik. Og den 1. september kunne Sebastian Hoelgaard endelig slå dørene op på Vestergade 5 over for gadekæret i Helsinge.

- Vi bor i nærheden og ville gerne lidt tættere på vores hjem. Og så var det bare nogle helt unikke lokaler, der pludselig blev ledige. Det er fantastisk at have klinik og konsultation med udsigt til gadekæret, siger Sebastian Hoelgaard, der tidligere blandt andet har været dyrlæge i Helsingør.

Han fortæller, at klinikken primært kommer til at beskæftige sig med store og små husdyr.

- Vores hovedprincip er at gøre det på dyrenes præmis. Vi har blandt andet en selvstændig hunde- og kattekonsultation. At de bliver skilt ad fra starten, gør, at kattene ikke er så stressede. Det betyder meget for os at kunne gøre noget ekstra på den måde.