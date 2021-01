Opdaget: Tyve stak af fra opbrudt garage

Vejby: To formodede indbrudstyve stak søndag eftermiddag af, da en forbipasserende opdagede en opbrudt garage på Lavningen. Da kvinden kom tættere på garagen, opdagede hun en mand, som forsøgte at gemme sig og efterfølgende stak af ad Hesselbjergvej og Rågeleje Strandvej. Manden beskrives som 25-35 år, med brunt hår og kraftige øjenbryn, 175-180 cm høj og kraftig af bygning, iført tværstribet trøje - én stribe var karry-farvet - og joggingbukser. Umiddelbart herefter så kvinden også en anden mand komme gående fra samme retning, som garagen lå. Han var 25-35 år, 175-180 cm høj og almindelig af bygning med brunt hår. Han var iført mørk jakke samt joggingbukser og medbragte en mobiltelefon. En hundepatrulje kom til stedet og gik spor i området dog uden, at det lykkedes at finde de to personer. Det oplyser politiet i døgnrapporten.