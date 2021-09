Tina Nørgaard er daglig leder af frivilligcentret i Græsted, men har valgt at opsige sin stilling, fordi bestyrelsen - efter Tina Nørgaards opfattelse - har udtrykt mistillid til hende. Foto: Lars Christiansen

Opbakning til frivillig-leder: Medlemmer kræver bestyrelsens afgang

Gribskov - 21. september 2021 kl. 15:22 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen

Konflikten mellem den daglige leder og bestyrelsen i frivilligcentret i Græsted kulminerede mandag med et medlemsmøde på centret - og med en massiv opbakning til den daglige leder Tina Nørgaard.

Omkring 80 medlemmer var mødt op til mødet, der havde ét punkt på dagsordenen: At medlemmerne skulle tilkendegive, om de ønskede en ekstraordinær generalsamling med nyvalg til bestyrelsen.

Den nuværende leder af centret, Tina Nørgaard, valgte for nylig at opsige sin stilling efter uenighed med den nye bestyrelse for centret.

- Jeg har oplevet, at min ledelsesret er blevet anfægtet flere gange - og at den nye bestyrelse har mistillid til mig som leder, og derfor kan jeg ikke se mig selv fortsætte som leder, siger Tina Nørgaard, som har været leder af centret i fem år.

På den baggrund tog en række medlemmer af centret initiativ til medlemsmødet mandag. Og på det omkring to timer lange møde var der livlig debat - og en klar opbakning til Tina Nørgaard.

- Jeg er meget tilfreds Ifølge vedtægterne kan en tredjedel af de omkring 150 medlemmer kræve en ekstraordinær generalforsamling.

Men langt flere - nemlig omkring to tredjedele - har nu tilkendegivet, at de kræver en generalforsamling med nyvalg til bestyrelsen.

Det glæder Kirsten Ambus, som er et af de medlemmer, der tog initiativ til medlemsmødet:

- Jeg er meget tilfreds med mødet. Det gik jo den vej, vi gerne ville have. Jeg håber meget, at Tina Nørgaard vil blive som leder - det er jo formålet med det her. Huset har fungeret upåklageligt de seneste fem år, hvor Tina Nørgaard har været leder, siger Kirsten Ambus.

Kirsten Ambus og flere andre brugere af huset bakkede også op om lederen i et debatindlæg for nylig:

- Vi har haft et tæt samarbejde med lederen i fem år, hvor vi har arbejdet som frivillige i FCG, og vi har ikke på noget tidspunkt oplevet samarbejdsproblemer ... Der er frivillige, som over for os tilkendegiver, at der er medlemmer af den nye bestyrelse, som har iværksat en "hetz" mod lederen, skrev de frivillige i debatindlægget.

Også lederen Tina Nørgaard, som deltog i mødet som menigt medlem, var tilfreds efter mødet:

- Det varmede mit hjerte at se, hvor mange der kom for at støtte mig - og for at støtte op om frivilligcentret. Så jeg fik da en klump i halsen, siger Tina Nørgaard.

Det har ikke været muligt at tale med formanden for bestyrelsen, Susanne Brøgger, som i stedet har sendt en sms:

- Jeg har kun den kommentar, at der så ud til at være flertal for at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og det hilser vi som bestyrelse velkommen.

Frivilligcentret består af et stort antal grupper og foreninger, og dertil kommer omkring 150 støttemedlemmer.

Tina Nørgaard har afskedsreception tirsdag den 29. september klokken 14-16.