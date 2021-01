Ib Petersen er meget rørt over den store opbakning, han har fået, efter han stod frem og fortalte om sin afdøde hustrus sidste tid som terminal borger. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Opbakning har rørt Ib: Det ville have betydet meget for Ruth Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Opbakning har rørt Ib: Det ville have betydet meget for Ruth

Gribskov - 30. januar 2021 kl. 10:30 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen

- Flot, du har overskud til at dele din (jeres) forfærdelige oplevelse. Tænker, at du gjorde ALT, hvad der stod i din magt for, at Ruth bevarede sin værdighed til det sidste.

Hvis man har en smule let til tårer, har det været svært ikke at blive lidt rørstrømsk, når man har tjekket Ugepostens sociale medier i de seneste uger. Her er opbakningen til Ib Petersen væltet ind, efter at han stod frem og fortalte om hans nu afdøde hustru Ruth Petersens sidste tid som terminal borger i Gribskov Kommune.

Den omfattende støtte har også rørt Ib Petersen.

- Jeg kan ikke rigtig sætte ord på det. Jeg har fået så mange tilkendegivelser. Folk, jeg ikke kender, har ringet og skrevet til mig. Allerede da du ringede tilbage og sagde, at kommunen erkendte, at de havde lavet fejl, blev jeg enormt glad. Det var en stor lettelse, at de selv godt kunne se det. Jeg bliver også rørt, fordi du ringer nu. Det må jeg sige, siger han, mens tårerne presser sig på.

Det er skræmmende Især et enkelt opkald har gjort indtryk på Ib Petersen.

- Jeg blev ringet op af to personer, der arbejder på et plejehjem her i kommunen. De var glade for, at jeg var stået frem, og de håbede, at Ruths fortælling også ville ændre noget hos deres ledelse. Det var nogle mennesker, jeg slet ikke kendte. Selvom det er rørende, synes jeg også, det er en smule skræmmende, siger han og fortsætter:

- Det viser for mig, at der er noget grundlæggende galt, hvis de ansatte har kunnet genkende det, Ruth har været ude for, fra deres arbejdsplads.

Og netop fordi så mange har kunnet genkende nogle af de ting, Ruth Petersen blev trukket igennem som terminal borger, understreger Ib Petersen også, at hans kamp langt fra er slut.

- Jeg har sagt til alle, at jeg ikke stopper her. Jeg bliver også selv gammel, hvor jeg også får brug for hjælp. Derfor håber jeg, at det her kan være med til at ændre noget. Det her må ikke ske for andre. Som jeg sagde sidst, skal de døende også behandles som mennesker.

Frygter tomme løfter Ib Petersen fortæller, at Gribskov Kommune også har rakt hånden ud mod ham.

- Birgit Roswall (politisk formand for ældreudvalget, red.) har ringet og spurgt, om vi skal mødes - og om jeg vil fortælle om hele forløbet. Det er jeg åben overfor. Men hvis jeg skal komme, er det for at have en seriøs dialog. Jeg skal ikke sidde og snakke ud i luften, hvor de kan tale mig efter munden og komme med en masse tomme løfter. Det skal ikke være en skueproces. De skal lytte.

Blandt byrådspolitikerne har Gribskov Kommunes behandling af Ruth Petersen også vakt opsigt. I sidste uges Ugeposten fortalte Nyt Gribskovs Pernille Kromann Sams, at man i borgmesterpartiet vil have en uvildig undersøgelse af hele forløbet, mens Birgit Roswall (V) samtidig erkendte, at kommunen har udfordringer med behandlingen af terminale borgere.

- Efter vi lukkede Toftebo har vi været presset på midlertidige pladser til borgere, hvis behov er pleje og omsorg og ikke rehabilitering, sagde hun.

Artiklen fortsætter under boksen Svigt på svigt Den 16. september døde Ruth Petersen efter et længere kræftforløb.

I store periode af hendes sidste tid fik hun hjælp af Gribskov Kommunes plejeenhed Pleje Gribskov.

Her oplevede hun og ægtemanden Ib Petersen flere svigt.

Da hun blev udskrevet fra hospitalet som terminal borger, gik der blandt andet fire uger, før de fik besøg af en visitator. Det selvom kommunens egne retningslinjer siger, at man skal have besøg inden for 24 timer.

Det betød blandt, at Ruth Petersen havde problemer med at få den hjælp, hun havde brug for. Der kunne blandt andet gå 14 dage mellem, at hun kom i bad, ligesom Ib Petersen ikke kunne få de bleer, Ruth havde brug for.

Da Ruth Petersen blev indlagt på plejecentret Helsingegården, oplevede Ib Petersen også, at når Ruth tog sine bleer af, blev de ikke fjernet, fordi det var rengøringens opgave, ligesom plejepersonalet efter fire dage stadig ikke vidste, at Ruth var terminal og ikke kunne spise og tage sine medicin selv.

Nyt Gribskov har siden krævet, at der bliver lavet en uvildig undersøgelse af sagen

Har opfyldt ønske Den udmelding er Ib Petersen glad for.

- Det er jeg helt enig i, og det var noget af det, jeg allerede forsøgte at fortælle dem, da Ruth stadig var i live. Selvom hun var terminal, blev hun indlagt på et genoptræningscenter, hvor hun skulle lære at spise med kniv og gaffel. Det var helt unødvendigt og viser, at der mangler pladser til borgere, der skal have en værdig sidste tid. Ruth skulle ikke genoptræne. Hun havde brug for lidt nus på ryggen, og at man snakkede med hende.

Ruth ville jo gerne have, at du fortalte hendes historie. Det har du gjort nu. Hvad tror du, Ruth ville sige til de mange reaktioner, der er er kommet?

- Selvom omstændighederne selvfølgelig er triste, ville det have betydet meget for hende. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Det er også derfor. jeg er stået frem. Jeg føler, Ruth skal have noget retfærdighed - og så skal vi sørge for, at det her ikke sker for andre. Der håber jeg virkelig, at Ruths historie kan være med til at vække politikerne.