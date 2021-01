Det vil være sikkert at holde en festival til sommer, hvis alle deltagere er vaccineret, siger lungeformand.Foto: Camilla Nissen.

Opbakning: - En festival til sommer er realistisk

Gribskov - 13. januar 2021 kl. 04:02 Af Camilla Nissen

En stor menneskemængde, der oplever noget i fællesskab. Lige nu kan det virke som et scenarie, der er meget langt væk.

Men faktisk er det ikke usandsynligt, at Musik i Lejet kan afvikles, som det plejer, når vi kommer til juli måned. Det siger Torben Mogensen formand for Lungeforeningen, der er læge og forhenværende lægelig direktør på Hvidovre Hospital.

Tirsdag kunne vi fortælle i Frederiksborg Amts Avis, at Musik i Lejet tror på, at festivalen kan afvikles efter planen, hvis gæsterne kan få en vaccine og et vaccinepas, der dokumenterer, at de er vaccineret. Og det bakker Torben Mogensen altså op om.

- Regeringen skal give tilladelse til, at man laver et vaccinepas. Men hvis alle får sådan et, vil det være sikkert at holde en festival, siger Torben Mogensen.

Selvom vaccinen har en dækning på 95 procent, vil der ikke være risiko for smittespredning, siger han.

- Der vil være flokimmunitet i sådan en gruppe. Så jeg har hele tiden sagt, at man kan forestille sig, at mange forskellige ting kan lade sig gøre, hvis folk er vaccineret og kan bevise det, siger han.

Han peger på, at det naturligvis kræver, at alle når at blive vaccineret. Det kan eksempelvis blive et problem for Roskilde Festival, der ligger forholdsvis tidligt på sommeren. Samtidig størstedelen af gruppen af festivalgængere formentlig blandt de sidste, der får tilbudt en vaccine.

- Men hvis man kan dokumentere, at alle er vaccineret tre uger før en event, så mener jeg, at man sagtens kan holde en festival, siger han.