Online-foredrag om den italienske renæssance

"Italien er på mange måder centralt placeret. Geografisk i forhold til Middelhavet, som centrum for udviklingen af Romerriget og som centrum for udviklingen af renæssancen i 1400-tallet. Renæssancen, som ophøjede mennesket til al tings centrum, og hvor blandt andet Leonardo da Vinci, Michelangelo og Brunelleschi levede og satte deres præg på kunst, arkitektur og videnskab," skriver Ramhuset i en pressemeddelelse.

Det er denne periode, foredragene handler om - med fokus på malerkunsten. Over de to aftener vil Lars Hybel, formand for Foreningen Ramhuset, fortælle om perioden og livet i renæssancen.