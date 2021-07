Se billedserie Ved hærværket er der ifølge politiet hældt beton på flere bolte og i rør. Foto: Claus Johansen

Omstridt telemast udsat for groft hærværk

Gribskov - 26. juli 2021 kl. 09:15 Af Nicklas Skyum Clausen Kontakt redaktionen

Planerne om en telemast på Villingerødvej midt i Dronningmølle har længe været en torn i øjet på mange.

Masten blev - under store protester - vedtaget tilbage i 2019. Nu har hidtil ukendte gerningsmænd forsøgt at obstruere dens konstruktion.

Nordsjællands Politi oplyser, at en eller flere ukendte gerningspersoner har hældt beton på flere bolte og i rør på stedet. Gerningstidsrummet kan være en længere periode op til anmeldelsestidspunktet onsdag.

Sagen kommer efter flere tilfælde af brande i telemaster i både Helsinge og Vejby.

Nordsjællands Politi arbejder dog ikke ud fra en teori om, at hærværket i Dronningmølle har forbindelse til brandene, der efterforskes som påsatte.

Ifølge pressevagten hos politiet skyldes det blandt andet, at der er tale om hærværk af en anden karakter. Desuden er der denne gang tale om en mast, der endnu ikke er sat op.

Medførte store protester Siden december 2018 har der i Dronningmølle været store protester mod masten, som TDC nu er ved at opføre.

- Den vil skæmme området meget. Der er ikke noget, som skjuler masten. Den vil bare stå som et tårn i Dronningmølle på stationspladsen, som er helt åben. I områderne rundt om er der forbud mod antenne og paraboler, så den er klemt ind lige i det område, hvor der ikke er noget forbud, sagde Jan-Helge Larsen fra mastegruppen under Dronningmølle Borgerforening til Frederiksborg Amts Avis allerede da.

Borgerforeningen har desuden følt sig kørt over af kommunen. Fra borgerforeningens side har der været bud på en alternativ placering, men dette er ikke blevet imødekommet.

- Masten vil blive en skamstøtte over manglende dialog med borgerne. Det er manglende vilje til samarbejde, har Jan-Helge Larsen sagt.

Formanden for Udvikling, By og Land, Pernille Søndergaard (Nytgribskov), har tidligere sagt, at hun godt forstår frustrationen. Men hun betoner samtidig nødvendigheden af en god mobildækning.

- Alle vil gerne have god mobildækning, men ingen ønsker masten placeret ved siden af sig selv. Så jeg forstår godt, at det ikke er en nem proces. For os som kommune handler det om, at borgere og erhvervsliv efterlyser ordentlig dækning, og vi begynder at få forespørgsler på, hvornår masten kommer, siger hun.

Nej til anden mast En anden mulig mast på Villingerødvej har også vakt store protester.

Her var der tale om en 48 meter høj mast, der skulle placeres ved Esrum Mark syd for Villingerød.

Masten skulle have sikret bedre dækning til ganske få husstande, men blev i juni nedstemt af et samlet udvalg for Udvikling, By og Land.

- Der er en licensforpligtelse, og den forpligtelse har TDC budt ind på og vundet for nogle husstande - i Esrum handler det om fem husstande, plus nogle husstande i Helsingør - og derfor skulle den her 48 meter høje mast stilles op. Vi har flere gange appelleret til - også ved et borgermøde med Energistyrelsen - om man ikke kunne finde en anden løsning. Nu vil vi opfordre til, at TDC kigger på andre placeringer, sagde udvalgsformand Pernille Søndergaard da.

Masten vakte som nævnt kritik fra flere beboere i området, som blandt andet har protesteret mod mastens højde og placeringen i det åbne land.

- Det vil være ødelæggelse af den særligt beskyttede natur, vi har her i Esrum. Det er et helt særligt og unikt kulturhistorisk landskab med Esrum Kloster - lige midt i en enestående fredet natur. Og det er jo også midt i epicentret for nationalparken Kongernes Nordsjælland, har Helle Schultz, en af modstanderne, tidligere sagt.

Master plaget af brande Masten i Dronningmølle er ikke den eneste, der har været i skudlinjen i Gribskov Kommune i den seneste tid.

Amtsavisen har tidligere kunnet oplyse, at der siden slutningen af maj har været tre brande i telemaster i kommunen. En ved en mast på en radarstation i Vejby samt to, der er gået ud over en mast ved Helsinge Hallerne.

Ifølge Nordsjællands Politi er der dog intet, der tyder på, at hærværket i Dronningmølle har forbindelse til brandene, der alle efterforskes som påsatte.

- Vi kan bekræfte, at vi er ved at efterforske branden i Helsinge og herunder årsagen til, at branden opstod. Eventuel sammenhæng til tidligere brande af tilsvarende karakter indgår også i efterforskningen, men det kan på nuværende tidspunkt hverken be- eller afkræftes, om der foreligger en sammenhæng, har Nordsjællands Politi oplyst.

Ifølge Jakob Willer, direktør i Teleindustrien, bliver der set med stor alvor på anslagene mod masterne.

- Vi ser med stor bekymring på det - og på, om det er sabotage mod teleselskaber på grund af udbygning med 5G-nettet. Vi er i tæt dialog med politiet og Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste om det, siger Jakob Willer.

I flere andre lande, især England, har der været en del tilfælde af, at aktivister har sat ild til telemaster i protest mod 5G-nettet.

- Vi har ikke kendskab til, at det skulle være nået til Danmark. Vi ved jo heller ikke, om det er tilfældet. Men det er naturligvis en bekymring, jeg kan have, selv om vi jo endnu ikke kender de nærmere omstændigheder, siger Jakob Willer.

Nordsjællands Politi oplyser til Amtsavisen, at efterforskningen af mastebrandene fortsat pågår. Der er ingen anholdte i sagerne.

