Se billedserie Der er fokus på hjemlig hygge på Dagmarsminde. Her er beboerne samlet om spisebordet. Foto: Per Frederik Skiöld. Foto: P F SKIOLD

Send til din ven. X Artiklen: Omsorg som medicin: Gribskov-plejehjem i centrum i ny dokumentar Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Omsorg som medicin: Gribskov-plejehjem i centrum i ny dokumentar

Gribskov - 23. september 2021 kl. 04:00 Kontakt redaktionen

Det lille friplejehjem mellem Græsted og Valby, Dagmarsminde, med plads til 12 beboere, der alle har demens, har i den grad fået opmærksomhed i medierne gennem de seneste år. Og det er vel at mærke for noget positivt. For plejehjemmet har siden grundlæggelsen i 2016 arbejdet ud fra en tankegang om at fjerne de store mængder medicin, som mennesker med demens ofte får, og erstatte det med omsorg. Nu er den særlige omsorgsmetode, som er udviklet af plejehjemmets grundlægger, May Bjerre Eiby, også i fokus i en ny film af Louise Detlefsen.

Efter Louise Detlefsen havde hørt et interview med May Bjerre Eiby i radioen, blev instruktørens nysgerrighed vakt, og hun valgte at følge plejehjemmet i halvandet år. I filmen »Det er ikke slut endnu« møder seerne blandt andre beboerne Torkild, Inge, Grethe og Inger samt stedets personale med May Bjerre Eiby i front.

- For mig handler "Det er ikke slut endnu" dybest set om menneskelig kontakt. At det er i sidste ende er de helt basale ting, der giver livet mening. At blive set som den man er, at blive talt med, berørt, set og selv at sanse omgivelserne og vende blikket udad. Mærke verden og være tilstede lige nu og her. Det gjorde stort indtryk på mig at opleve, hvordan beboerne, der var vidt forskellige og sikkert aldrig ville have omgåedes hinanden i deres yngre dage, havde glæde af hinanden og af fællesskabet, men også hvor meget stedet gør ud af at få beboerne til at føle sig hjemme, siger instruktøren Louise Detlefsen i en pressemeddelelse.

- På et samfundsmæssigt niveau håber jeg, at "Det er ikke slut endnu" kan føre til, at vi taler om, hvordan vi ønsker at ældreplejen skal være i Danmark. Hvad er det for et liv, vi byder nogle af de mest sårbare mennesker i vores samfund - de ældre og de med demens? Og måske vigtigst af alt, hvordan sikrer vi en værdig alderdom? lyder det fra instruktøren.

Drivkraft

May Bjerre Eiby har aldrig lagt skjul på, at hun ikke er tilfreds med den pleje, der leveres rundt om på både plejehjem, hospitaler og i hjemmeplejen. Faktisk har det været hendes drivkraft at vise vejen til en anden tilgang til pleje, siden hun som 17-årig blev afløser i hjemmeplejen.

- Jeg synes bare ikke, det fungerede på nogen måde. Uanset om det var på hospital, på plejehjem eller i hjemmeplejen. Man imødekom ikke de syges behov for omsorg. De lagde sig til at dø, fordi de ikke fik deres behov dækket. Jeg var frustreret over at se på det. Og jeg synes egentlig ikke, det er så besværligt. Hvis man bare taler lidt med dem uden at gøre opmærksom på, at man er stresset. Så det hele ikke handler om at stille et pilleglas på et bord. Man har så svært ved at gå ud af rammerne og for eksempel vaske deres hår og give dem deres eget tøj på, har May Bjerre Eiby tidligere fortalt i et interview med Frederiksborg Amts Avis.

Hendes grundlæggende tilgang er derfor at møde beboerne med omsorg og se dem som de mennesker, de er.

- Det handler om at føle sig som et menneske, og at man har noget at byde ind med i samfundet, som her i Dagmarsmindes miniverden. De betyder noget og er til nytte. De får lov til at hjælpe til, for eksempel med at passe de dyr, vi har, og vi tænker i at bevare færdigheder som at læse og skrive. De får fysisk træning. Og så er der omsorgsoase-tanken - at de bliver forkælet, har hun fortalt.

Filmen »Det er ikke slut endnu« har netop haft premiere i udvalgte biografer den 21. september på International Alzheimerdag og bliver i aften klokken 20.00 vist på TV2 i en kortere version.

can