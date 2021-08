Naturnationalpark Gribskov skal ifølge planen stå klar i 2022. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Omdiskuteret nationalpark med elge: Nu søger de om dette Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Omdiskuteret nationalpark med elge: Nu søger de om dette

Gribskov - 26. august 2021 kl. 04:02 Af Nicklas Thorup Clausen Kontakt redaktionen

I løbet af juli måned landede myndighedsansøgningerne om etableringen af et hegn rundt om den kommende Naturnationalpark Gribskov på bordet i Hillerød og Gribskov kommuner.

Det fremgår af et punkt på dagsordenen i tirsdagens møde i udvalget for Udvikling, By og Land i Gribskov Kommune, og bekræftes af Naturstyrelsen.

- Det er rettidig omhu, - for at leve op til at få projektet i mål til foråret 2022 har vi startet drøftelserne med de to kommuner om en række tilladelser som er nødvendig for projektets gennemførelse. Af hensyn til projekttidsplanen har vi derfor nu indsendt de relevante ansøgninger, siger Jens Bjerregaard Christensen, skovrider og øverste leder i Naturstyrelsen Nordsjælland i en skriftlig kommentar.

Området i Naturnationalpark Gribskov, der planlægges at skulle hegnes ind, er på 1300 hektar. Her skal efter de foreløbige planer udsættes elge, kreaturer og flere hundrede krondyr.

Før sommerferien sagde miljøminister Lea Wermelin til avisen, at udgangspunktet fortsat var, at parken skulle hegnes ind.

- Fordi der skal sættes elge og krondyr ud, så kommer der til at være det her høje hegn. Men det skal selvfølgelig gøres på en måde, så der tages hensyn til de høringssvar, der må komme, sagde Lea Wermelin blandt andet.

Stor bekymring i høringssvar Naturstyrelsen har i høringsfasen modtaget mange henvendelser fra både private borgere og myndigheder, der har udtrykt deres bekymring ved udsigten til hegn.

Blandt andet fra Gribskov Kommune, der betonede, at mange borgere i kommunen var imod hegnet.

- Naturværdier fylder meget hos vores borgere. Vi kan tydeligt se det i de over 400 kommentarer, vi har modtaget under kommunens facebookopslag forud for den politiske behandling. Det er super godt med naturnationalparken - men navnlig teknikken med at indhegne området falder ikke i god jord. Det lytter vi til, sagde udvalgsformand i udvalget for Udvikling, By og Land, Pernille Søndergaard (Nytgribskov), da kommunen sendte sit høringssvar afsted.

Andre har sammenlignet den kommende naturnationalpark med en zoologisk have eller med dyrehaven.

»Sverige er stedet, man tager hen hvis man vil se elge, ikke her. De har ikke levet vildt her siden stenalderen, og det er ynkeligt at starte en ny bestand når man samtidig er nødt til at hegne den ind,« skrev et par, der er naboer til skoven, i deres høringssvar.

Endnu længere gik Dansk Vejlederkreds, der kalder sig branche- og interesseforeningen for mennesker, der er optaget af en kvalitativ udvikling af indenfor natur- og friluftsliv. De kritiserer, at der i form af elge og stude udsættes dyr, der ikke er hjemmehørende i skoven:

»På den baggrund foreslår vi , at man undlader misbrug af ordet, natur, og i stedet bruger en mere retvisende betegnelse, f.eks. Dyrepark Gribskov.«

Det er dette område, der efter planen skal hegnes ind. Foto: Uffe Strandby, Naturstyrelsen

Ifølge skovrider Jens Bjerregaard Christensen er det imidlertid endnu ikke besluttet fra politisk hånd, i hvilken grad der lyttes til de mange bekymringer.

På nuværende tidspunkt afventer vi en politisk stillingtagen til de modtagne høringssvar og deraf afledte ændringer i projektforslaget. Men som der også står i vores ansøgning til kommunen, så er udnyttelsen af de kommunale tilladelser afhængig af den endelige politiske beslutning omkring etablering af Naturnationalparken, siger han.

Planen er fortsat, at etableringen af Naturnationalpark Gribskov skal gå i gang i årets sidste kvartal.

Herefter skal parken stå klar til indvielse i første kvartal 2022.

relaterede artikler

Borgere frygter kaos ved naturnationalpark 07. juli 2021 kl. 11:08

Hegn i Gribskov vækker bekymring: Det mener miljøministeren 23. juni 2021 kl. 04:01