Om lidt åbner butikkerne: Violer byder kunder velkommen

Gribskov - 26. februar 2021 kl. 20:36

Farvestrålende hornvioler og tulipaner byder fra mandag morgen velkommen til gågaden i Helsinge.

- Det er jo farver, der skal til. Og de her blomster kan jo tåle lidt kulde, siger Pia Esbensen fra Årstidens Blomster, som fredag havde travlt med at plante de mange hundrede blomster ud i blomsterkummer på hele gågaden.

Det er butikkerne i byen, der har besluttet at pynte op med et væld af blomsterkummer for at byde kunder velkommen tilbage til butikkerne. Efter corona-nedlukningen kan butikkerne igen åbne dørene fra mandag morgen:

- Jeg tror, at der bliver travlt, så jeg har fire mand på arbejde fra mandag morgen, siger Michael Hass, som driver Tøjeksperten og er næstformand i Gadekærforeningen, som organiserer de detailhandlende i Helsinge.

Butikkerne glæder sig til mandag morgen, fortæller formand Conny Nielsen fra Gadekærforeningen:

- Vi er jo virkelig glade for, at vi kan åbne op. Men glæden blev blandet lidt med skuffelse, fordi butikkerne i VP-arkaden ikke må åbne. Vi havde jo håbet, at alle kunne åbne, så vi kunne få endnu mere liv i byen. Så det er glæde blandet med lidt frustration. Men vi kan jo godt forstå, at man ikke kan åbne alt på én gang, siger Conny Nielsen.

Hun understreger, at det er helt sikkert at handle i butikkerne, og at ingen behøver at holde sig tilbage:

- Jeg er optimist, og vi tror, at vores kunder kommer tilbage. Jeg tror også, at nogle vil være lidt forsigtige. Men vi gør selvfølgelig som før nedlukningen, hvor vi passer på kunderne og os selv: Der er ingen grund til bekymring. Man kan bare komme. Vi spritter af, holder afstand og sørger for, at der ikke er for mange kunder i butikken ad gangen, siger Conny Nielsen.

Blomsterne er en del af den hjælp, som butikkerne har fået fra Kvickly i Helsinge. Supermarkedet har besluttet at støtte butikkerne med et kontant tilskud, som blandt andet kommer fra butikkens overskud på non-food under nedlukningen.

- Vi har brug for et godt og aktivt handelsliv i Helsinge og et centrum, der er både indbydende og interessant for både borgere og turister. Det hele skal ikke bare være fødevarebutikker, siger John Byrian, direktør i Kvickly. CJ/can