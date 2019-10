21-årige Oliver Folcarelli Møller fra Holløse dyrker fodboldfreestyle som fuldtidshobby. Han er finalist i verdens største online freestylekonkurrence.Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Oliver freestyler sig til finale i fodboldtricks Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Oliver freestyler sig til finale i fodboldtricks

Gribskov - 26. oktober 2019 kl. 10:09 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Oliver står og jonglerer. Med sit højre ben sparker han fodbolden en meter op i luften. På den tid, der går, før bolden igen trækkes mod jorden af tyngdekraften og rammer hans fod, godt og vel et sekund, skal han nå at udføre sit trick, en tredobbelt 'jorden rundt'.

Han løfter først højre ben henover bolden og hele vejen rundt om den, så det venstre, inden han er landet, og til sidst igen det højre, før hans fod er tilbage i udgangspositionen under den faldende bold og klar til at gøre det hele igen.

På intet tidspunkt rører bolden jorden.

Det hele foregår i én akrobatisk bevægelse, som man ved første øjekast ikke kan forstå er mulig.

En fuldtidshobby

21-årige Oliver Folcarelli Møller fra Holløse dyrker fodboldfreestyle. I kategorien, hvor man kun bruger benene til at jonglere med, venter han netop nu spændt på dommernes votering i en onlinekonkurrence for verdens bedste freestylere, hvor han er en af fire finalister.

Han dyster mod fortrinsvis unge mænd fra hele verden ved at at uploade en video af sig selv, mens han jonglerer og laver tricks, gæve fodboldspillere i serierækker og sågar professionelle kun kan drømme om.

- Det er ikke traditionel fodbold overhovedet, siger han selv om afgreningen af den kendte sport.

For ham er det en fuldtidshobby ved siden af filmstudier. De sidste fire år han lagt fodboldkarrieren, der blev tilbragt i Vejby, Frederiksværk og Lyngby til side for at fokusere på freestyle. Han træner to til tre timer om dagen på at videreudvikle tricks, lave længere kombinationer og forbedre sin udholdenhed.

En kamp med kroppen

I freestylefinalen er konkurrencen stor. Oliver kender sine modstandere og kan se på deres videoer, at de to af dem bare er bedre, end han er. Men måske kan han blive treer.

- Mit mål var at komme i finalen i den her konkurrence. Hvis jeg kan få en tredjeplads, så vil det være som at vinde for mig. Jeg er faktisk mere spændt, end jeg lige troede. Målet var bare at lave en video, der ikke var helt til grin blandt de andre. Det er farligt at håbe, så kan man blive skuffet jo, siger han med et grin.

Han arbejder hver dag på at blive bedre. Men det er ikke altid kroppen samarbejder, som ønsket.

Hans fodboldfortid kan faktisk være en ulempe for ham, påpeger han. Den stivhed, de fleste fodboldspillende mænd oplever, er nemlig en hæmsko for de ret akrobatiske bevægelser, freestyledisciplinen kræver.

- Jeg kan godt mærke, det kniber med smidigheden nogle gange. Det er ikke en fordel at have spillet fodbold rent muskelmæssigt. Det er en kamp om, hvad ens ben kan. Man kan sige, at ens ben og knæ skal jo nærmest ikke kunne gøre det, vi gør. Mange døjer også med skader. Når man laver tyve tricks i træk, så er det særligt lysken, der er udsat, og jeg kan stort set ikke huske, at jeg ikke har været skadet i min lyske, siger Oliver Folcarelli Møller.

Få ugers træning

I Danmark er der et par enkelte fodboldekvilibrister, der kan leve af at jonglere, underholde og imponere med fodboldtricks og finter.

Men freestyle er fortsat en undergrundssport og en ustabil levevej.

Oliver har derfor ikke forventninger i den retning.

Og selvom han nu har trænet i fire år, så behøver det ikke at tage vildt lang tid at lære nogle af de tricks, han udfører.

Hvor han nu kan få et eller begge ben tre gange rundt om bolden på én jonglering, en trippel, så tog det ham kun et par ugers intensiv træning at lave en dobbelt 'jorden rundt'.

- Det tager ikke så lang tid, som man tror, siger han.

Og det kan Oliver Folcarelli Møller have ret i, for det tager ham kun godt et sekund at lave et trick, der får en til at misse med øjnene i bar forundring.