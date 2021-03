Jeg kan godt lide at være social, men jeg har ikke brug for alkohol og andre rusmidler for at være det, skriver skribenten. Foto: Adobe Stock Foto: anaumenko - stock.adobe.com

Og hvad nu, hvis man ikke drikker?

Gribskov - 29. marts 2021 kl. 14:41 Af Rânâ Siddika Bozkurt, Gribskov Gymnasium Kontakt redaktionen

Jeg går på gymnasiet, men jeg har aldrig prøvet at være så fuld, at jeg ikke kan stå på benene, eller oplevet at være så påvirket af et stof, at min hukommelse fra dagen før er helt udvisket.

Jeg er 17 år, men vilde fester og at ligge med tømmermænd hele søndagen virker bare ikke særlig tiltalende på mig. Lyder det usædvanligt? For mange af mine jævnaldrende kan det være svært at forestille sig et liv uden det, de oplever som et pusterum fra karakterræset og den stressende hverdag. Den velkendte følelse af uovervindelighed og mod, der gennemstrømmer kroppen, når man er påvirket af alkohol el.lign., er svær at undvære for dem. Det hører til i den danske ungdomskultur og er ikke noget, der kan ændres fra den ene dag til den anden. Nogen betragter det som en uundværlig del af ungdomslivet, mens andre vil mene, at det er fornuftigt at holde sig fra det. Lange prædikener om, hvor skadeligt det kan være for vores hjerner, der stadig er under udvikling, bliver banket ind i vores hoveder, men med hvilken effekt? For selvom antallet af danske unge, der drikker, har været faldende de senere år, drikker unge i Danmark fortsat mest, sammenlignet med unge i de andre europæiske lande.

Jeg kan godt lide at være social, men jeg har ikke brug for alkohol og andre rusmidler for at være det. Det er ærgerligt, at vi ikke kan socialisere os med andre på vores alder uden diverse euforiserende stoffer for at have det sjovt og hygge os.

En gang imellem kan min tilgang til alkohol også være en klods om benet. Når vennerne sidder og snakker om noget, der er sket til festen i fredags, så virker det unaturligt at deltage i samtalen. En tilsvarende situation kan være, hvis jeg er blevet inviteret til en fest, hvor alkohol er omdrejningspunktet. Dette giver uvilkårligt anledning til en tøven om, hvorvidt det er en god ide at deltage.

Der skal være plads til alle uanset køn, seksuel orientering, religion, etnicitet og holdning. Men når vi ikke kan lave noget sammen, som alle føler sig lige meget inkluderet i, så er det svært at tro på denne påstand. Der er ikke mange muligheder for de unge, der har det ligesom mig, her i Gribskov Kommune. Dette betyder, at det er sværere at få et socialt liv på niveau med de andres. Det kan da ikke være rigtigt, at man skal føle sig tvunget til noget, man ikke har lyst til. Som ung bliver man sat i en uheldig situation, hvor valget står mellem at få en større omgangskreds ved at acceptere alkohol og andre rusmidler eller at vælge det hele fra. Det kan hurtigt lægge et pres på skuldrene, for hvem gider blive udelukket fra fællesskabet? I mange tilfælde er det flertalsmisforståelsen om, at alle de andre drikker, som får unge på afveje. Jeg tror simpelthen, at der er for mange, der føler sig pressede af gruppen.

Undersøgelser viser, at der er noget om snakken, at der er flere og flere unge, der er blevet mere bevidste og vælger sodavanden fremfor øllen. Hvis der blev sat mere fokus på at normalisere, at det ikke nødvendigvis behøver at handle om alkohol konstant, når unge er sammen, kan det måske være et vigtigt skridt på vejen for at bevare den positive udvikling. På den måde kan man også forebygge, at de unge bliver afhængige eller senere i livet fortryder det forhold, de har haft til alkohol.