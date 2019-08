Offentlig debat om nyt museum

Et nyt museum foreslås opført på museumsstrøget, som ofte har været brugt til arrangementer, for eksempel som til afslutningen på et egnsspil. Foto: Karl Erik Frederiksen

Gribskov - 17. august 2019

Museum Nordsjælland vil ikke risikere, at planerne om et nyt museum i Gilleleje mødes af modvilje allerede i den indledende fase, skriver Frederiksborg Amts Avis lørdag:

- Det ny museum skal skabes i dialog med borgerne. Vi vil ikke foreslå et projekt, som ikke passer ind i Gilleleje, eller som byens borgere er i mod, siger museumsdirektør Ole Lass Larsen, Museum Nordsjælland.

Første skridt til denne dialog er en invitation til alle, der har en mening om et museum i Gilleleje, om at komme til et borgermøde i Gilleleje Hallen onsdag 4. september.

På mødet vil han og museumsinspektør Ida Rosenstand Klahn samt repræsentanter for Museumsforeningen for Gilleleje og Omegn samt Gribskov kommune orientere om det forberedende arbejde til et nyt museum. Museumsdirektøren er forberedt på, at der kan komme megen debat om museet.

- Vi vil ikke risikere at blive mødt med modvilje fra start. Vi vil derfor fortælle om, at det museum, som vi vil have, skal være i overensstemmelse med det visionsoplæg, som Gribskov byråd godkendte i februar. Det skal være et museum, som skildrer livet ved havet, og hvor fiskeriet spiller en central rolle. Det skal ikke være et museum med specielt fokus på for eksempel jødetransporterne under 2. verdenskrig.

- Det er også vores hensigt at det ny museum skal bygges på museumsstrøget (Passagen og haven mellem Skibshallerne i Østergade og Det Gamle Fiskerhus i Gilleleje Hovedgade, red.). Vi vil ikke bygge noget, som forværrer trafik- og parkerings-forholdene. Publikum skal henvises til at parkere uden for den gamle del af Gilleleje by. Trafik og parkering bliver noget af det, der skal drøftes på borgermødet, siger Ole Lass Larsen.

- I forlængelse af borgermødet vil vi lave første udkast til en skitse til, hvordan planerne kan realiseres. Til dette arbejde bevilgede Gribskov Kommune i foråret 50.000 kroner. Museum Nordsjælland har givet lige så meget. Nu håber vi, at vi kan få et tilsvarende beløb fra FLAG-midlerne, så det er muligt at tilknytte en arkitekt til forarbejdet.

- Det hele skal munde ud i, at vi senest i foråret næste år kan udskrive en projektkonkurrence, hvor alle kan komme med et forslag til, hvad et nyt museum skal indeholde og hvordan det skal realisere, siger Ole Lass Larsen.