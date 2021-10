Se billedserie Sådan ser forslaget ud til en ny plan for området ved Helsingehallerne, blandt andet med en helt ny hal 6. Illustration: Helsingehallerne og HSI

Send til din ven. X Artiklen: Ønsker for 36 millioner: Ny multihal og padelbaner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Ønsker for 36 millioner: Ny multihal og padelbaner

Gribskov - 05. oktober 2021 kl. 18:30 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Der er brug for mere plads og bedre forhold til idrætslivet i Helsinge - ikke mindst, når der er udsigt til, at en helt nye bydel skyder op over de kommende år i Troldebakkerne og Ammendrup. Det mener både Helsingehallerne og HSI, Helsinge Skytte- og Idrætsforening, som er klar med en ønskeliste til det kommende byråd, der blandt andet indebærer en ny hal, padelbaner og kondisti.

- Vi gør opmærksom på, at når man gerne vil have flere indbyggere, så skal man også tænke i anden infrastruktur end blot togstationer og børnehaver. Indbyggerne skal også have noget at lave, og derfor har vi nu forsøgt at lave en overordnet plan ud fra ønsker fra de forskellige idrætsforeninger. Alle HSI-foreninger har haft chance for at komme til orde, siger Hans Peter Dueholm fra HSI's bestyrelse.

Han fortæller, at man har fået støtte fra DGI til at udvikle en visionsplan for området omkring Helsingehallerne, så man kan tilgodese behovene fra de nye borgere og idrætslivet generelt.. I visionsoplægget har man blandt andet set på idrætstendenser, såsom behov for flere udendørs idrætsaktiviteter.

- Der er blevet set på, hvordan idrætstendenserne ændrer sig, og at der dyrkes mere uorganiseret idræt, og derfor er der blandt andet behov for flere udendørs idrætsfaciliteter. Så det giver en øget fleksibilitet for brugerne. Der er en tendens til, at de voksne dyrker mere idræt uden at være med i en forening, mens børnene dyrker organiseret idræt. Vi vil gerne have flere medlemmer, så det giver mening at tænke i fleksible former for idræt, siger Hans Peter Dueholm.

Der er også tænkt en udendørs løbebane ind i planerne.

- Vi ville gerne have noget mere plads til opvarmning, siger han.

DGI er kommet med et slag på tasken for hele herligheden, som lyder på cirka 36 millioner kroner - men belært af erfaring i underkanten af det en endelig regning vil lyde på, lyder det fra HSI og Helsingehallerne.

Hårdt belagt - Sikkert er at Helsinge-hallerne er hårdt belagt i dag - og der kommer løbende nye ønsker om tider i hallen - og da samtidigt idrætsbehovene ændrer sig, og Gribskov Kommune har en ambition om at blive Team Danmark Kommune, er der behov for nye faciliteter - og Helsinge Hallerne ønsker at sikre, at en udbygning kommer til at ske efter overordnet plan frem for ad-hoc, lyder det i et skriv om ambitionerne fra HSI og Helsingehallerne.

De godt 20 foreninger i HSI-familien bakker op om visionen, lyder det.

Visionen har været præsenteret for formand, Natascha Stenbo Enetoft og næstformand Morten Klitgaard i udvalget for Børn, Idræt og Familie - og udspillet blev hilst velkommen, men det står klart, at det er HSI familien, der skal skubbe initiativet fremad.

Fakta: De tre store elementer i planen:

oUdbygning af de udendørs arealer med paddelbaner, et åbent forareal med forskellige aktivitetselementer, der supplerer den multibane og volleyball bane som er på plads og en helt ny kondisti rundt i området.

oEn ny multi-hal - hal 6 - som kan bruges af de fleste idrætsgrene

oEn åbning af indgangspartiet og en spændende forbindingsgang som ikke alene giver adgang til den nye hal 6, men åbner op til de gamle haller og giver nye muligheder for samvær og motion.