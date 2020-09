Poul-Erik Høyer melder sig klar til et comeback i Gribskov Byråd. Han stiller op som en af kandidaterne, der kan blive Venstres nye borgmesterkandidat. Foto: Camilla Nissen.

OL-guldvinder vil være Gribskovs næste borgmester

Gribskov - 22. september 2020 kl. 13:45 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

OL-guldvinder i badminton og nuværende præsident for Badminton World Federation, Poul-Erik Høyer, melder sig nu klar til endnu en runde med lokalpolitik. Han har meddelt, at han stiller op til valg, når Venstre i Gribskov skal vælge en ny spidskandidat til kommunalvalget i 2020, oplyser formand for Venstre i Gribskov, Christina Lund. Han vil med andre ord være borgmester i Gribskov Kommune.

Poul-Erik Høyer har tidligere siddet i byrådet for Venstre.

For nylig fortalte Poul-Erik Høyer offentligt, at han for fem år siden fik diagnosen Parkinsons sygdom. Det har fået ham til at lægge sit liv om for at tage styringen, har han fortalt i Go' Morgen Danmark i begyndelsen af september.

- Det, der kom frem, er, at jeg vil virkelig gerne have så meget ud af livet som overhovedet muligt - at leve og have en hverdag, hvor kærlighed er en del af det, og hvor jeg oplever glæde, samvær og sammenhold. Der skal sygdommen ikke få mig ned med nakken, fortalte han i tv-programmet.

Han er derfor flyttet hjem til Danmark efter at have boet en del år i Singapore.

Indtil videre kan den medicin, som Poul-Erik Høyer tager hver dag, holde symptomerne i ave. Det har Kristian Winge, der er speciallæge i neurologi og har arbejdet med Parkinsons i sammenlagt 20 år, oplyst til TV 2.

Ifølge Christina Lund stiller de øvrige fire kandidater også op til posten ved opstillingsmødet, der finder sted onsdag den 28. oktober klokken 19.00 i Helsingehallerne.

I februar blev byrådsmedlem Bent Hansen ellers valgt som partiets spidskandidat ved et opstillingsmøde, men senere blev det meldt ud, at afstemningen måtte gå om. Det skyldtes en fejl i stemmeantallet, da enkelte medlemmer havde stemt, uden at være berettiget til det.

Dermed bliver der endnu en omgang med kampvalg, denne gang med fem kandidater. Udover Poul-Erik Høyer og Bent Hansen er også Natasha Stenbo Enetoft, nuværende formand for Børn, Idræt og Familie, Peter Agerbo, webmaster for Venstre i Gribskov, samt Michael Bruun, optiker og tidligere byrådsmedlem, ligeledes på valg.