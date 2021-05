O-klub laver børnehold

Nu er der et børnehold på vej. Foto: Jens Wollesen

Gribskov - 13. maj 2021 kl. 13:19 Kontakt redaktionen

For at imødekomme flere henvendelser har klubben besluttet at oprette et hold målrettet børn i alderen ca. 8-12 år. Vi starter lørdag d. 8/5 kl. 11-13 i Valby Hegn ved Helsinge. Mødested er parkeringspladsen på Bukkarvej.

Her vil vi lave aktiviteter og sjove lege, så børnene lærer hinanden at kende og samtidig opnår et grundlæggende kendskab til orientering med kort og kompas. Det bliver super hyggeligt med præmier til alle, kage og lidt at drikke.

Efterfølgende vil vi mødes hver tirsdag kl. 17.15 i skove i området. Det er gratis at deltage d. 8/5 samt til de efterfølgende træninger i maj måned.

Ved efterfølgende indmeldelse i klubben får barnet som noget nyt en velkomstpakke, der blandt andet indeholder en flot klub-t-shirt.

For at sikre at vi overholder Corona-restriktionerne - og så vi ved hvor meget kage, vi skal bage - er tilmelding til holdet nødvendigt. Dette kan gøres fra vores hjemmeside www.tisvildehegnok.dk eller fra begivenheden "Børnehold" på klubbens facebookside www.facebook.com/tisvildehegnok.

Alternativt kan man skrive til kontakt_thok@yahoo.com.