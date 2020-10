Nytgribskov: Mortens sag påvirker os

Borgmester Anders Gerner Frost har torsdag modtaget en meddelelse fra Morten Ulrik Jørgensen om, at han træder ud af Nytgribskov og fortsætter som løsgænger i byrådet. Begrundelsen er de sager, som i øjeblikket bliver belyst i pressen om hans rolle som nu tidligere forstander på Havregården Kostskole. Det er blevet afdækket af DR og Ekstrabladet, at der blandt andet har været flere tifælde af seksuelle overgreb blandt børn på kostskolen. Tidligere meldte den bortviste forstander ud, at han ville tage orlov fra byrådsarbejdet, men har altså nu besluttet, at han vil trække sig fra Nytgribskov i stedet.