Nytårsforsæt om mere motion: Forening har et godt tilbud

Det eneste, det kræver for at være med, er lysten til at dyrke motion sammen med andre og lysten til at kombinere det med en ekstrem god mulighed for samtidig at nyde naturen i al slags vejr. Man skal kun medbringe løbetøj. Kort, kompas og instruktion sørger Tisvilde Hegn OK for, lige som klubben gennem flere har sørget for, at der i Tisvilde Hegn findes baner til orienteringsløb på alle niveauer.