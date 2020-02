Se billedserie Skærme og andre løsdele blev revet af. Den ene nummerplade fandt en af betjentene, der tilfældigt kom forbi få minutter efter uheldet, oppe i et træ. Foto: Karl Erik Frederiksen

Send til din ven. X Artiklen: Nyt uheld i farligt sving Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt uheld i farligt sving

Gribskov - 03. februar 2020 kl. 11:06 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Beboerne i Salatsvinget ved Vejby er vant til, at der sker uheld uden for deres hus, skriver Frederiksborg Amts Avis tirsdag:

- Folk kører ofte galt i det sving. Vi er blevet vant til det, men denne gang var det værre end de andre gange, siger Helle Willerup.

I 20 år har hun boet på Tisvildevej vest for Vejby i det sving, som er opkaldt efter en gammel gartners afgrøder. Mindst et par gange om året sker der uheld i svinget, siger hun.

Natten til mandag var hun faldet i søvn i sofaen inde i stuen, da hun pludselig blev vækket af et voldsomt brag klokken 02:54.

- Jeg vidste med det samme, hvad der var sket, og løb ud på vejen, og så et frygtelige syn af en totalt smadret bil. Min søn og min mor kom også ud. Jeg forsøgte at tale med føreren, som selv kunne komme ud af bilen, mens min søn med en lommelygte prøvede at advare andre bilister. Føreren bad mig straks om at ringe til hans forældre. I det samme kom en politipatrulje tilfældigt forbi, og en af betjentene fik straks alarmeret en ambuillance.

- Jeg gætter på, at føreren er faldet i søvn bag rattet, eller totalt har overset svinget. Der er jo ingen tegn på, at han har forsøgt at bremse.

-Bilen er kørt tværs over grøften og har blandt andet ramt vores brønddæksel, inden den er blevet væltet omkuld. Det så ikke ud til, at han han har pådraget sig store skader. Måske har han brækket et ben. Det er utroligt, at der ikke er sket mere med ham, når man nu ser bilen, hvor smadret den er, siger Helle Willerup.

- Noget af det, der er galt med svinget er, at der mangler autoværn. Mange kører i grøften, mens andre ender på cykelstien, som kan være meget befærdet især om sommeren. Det er utroligt, at der aldrig er blevet ramt nogen cyklister, siger helle Willerup.

- Tit hører og ser vi om aftenen, at der er efterladt en bil i grøften, og når vi vågner viser det sig, at den er blev et fjernet om natten, siger Helle Willerup.

I følge politiets døgnrapport er føreren 35 år og bosat i Gilleleje. Politiet mistænker ham for at have været påvirket af euforiserende stoffer. Han har derfor fået taget en blodprøve, som politiet endnu ikke har fået resultatet af.