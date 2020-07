Nyt tilfælde: Nøgen mand onanerede i Tisvilde Hegn

Her opdagede en 44-årig mand fra Melby en nøgen mand, der onanerede. Den 44-årige siger ifølge Nordsjælland Politis døgnrapport, at han ikke følte sig krænket, men at han blot ville gøre opmærksom på hændelsen, da han vidste, at en latex-klædt mand havde huseret i samme område.