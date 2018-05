Se billedserie Humøret var højt, selv om jorden var hård, og herreren, Ahm og gerner Frost, måtte have kvindelig assistance til spadestikket. Fotos: Hanne Guldberg Mikkelsen

Nyt plejehjem skal danne skole i hele landet

Gribskov - 09. maj 2018 kl. 17:08 Af Hanne Guldberg Mikkelsen

- Træd til, drenge, lød det opmuntrende tilråb til borgmester Anders Gerner Frost (NG) og direktør i ATP Ejendomme, Michael Nielsen. Og så oksede to mænd ellers med at effektuere et første spadestik på det nye plejecenter på Bavne Ager i Gilleleje.

- Der skal vist en kvinde til, lød det næste tilråb - og så trådte udvalgsformand Pia Foght (S) frem med en hjælpende hånd.

Humøret var højt under den blå himmel, ligesom forventninger til det nye byggeri med 72 plejeboliger, som forventes færdige til eftersommeren 2019.

Gilleleje og Gribskovs nye plejecenter opføres i et trekant-samarbejde mellem Gribskov Kommune, som har solgt jord og skal henvise borgere, ATP, som finansierer og OK-fonden, som skal drive det såkaldte friplejehjem.

- Det er første gang, ATP forsøger et projekt af denne karakter, lød det før spadestikket fra direktør i »hele Danmarks Pensionsforvaltning«, Michael Nielsen.

- Det bliver et flot og fuktionelt plejehjem, der kan danne skole for lignende projekter andre steder i danmark, sagde direktøren, som var en i en lang talerække.

Borgmester Anders Gerner Frost talte om et nyt kapitel i Gilleleje og Gribskovs historie, som med plejecentret tager sin begyndelse.

- Det vil gavne borgere, erhvervsliv, vækst og arnbejdspladser, sagde borgmesteren.

Pia Foght (S), formand for udvalget for ældre, social og sundhed, talte om en drømmeløsning.

- Det er tiltrængt, og det kan næsten ikke gå hurtigt nok, sagde udvalgsformanden.

Poul Erik Weidemann, direktør i OK-fonden, der skal drive stedet, talte om at bygge i tillid til at Gribskov Kommune og de nye beboere vil bruge stedet ud fra devisen: Livet skal leves hele livet - også når man flytter på plejehjem.

Og så var der en forlods undskyldning - især rettet til de mange naboer, som var mødt op til arrangementet:

- Undskyld vi støjer, larmer, støver og bumler.

Plejecentret på Bavne Ager kommer til at ligge på et meget smukt sted med udsigter over marker og p.t. blomstrende hegn.

Det bliver et såkaldt Friplejehjem, det vil sige et plejehjem, som ikke er ejet eller knyttet til kommunen ved en overenskomst - men kommunen har ret til og vil at anvise pladser på stedet.

Spadestikket har været undervejs i to år, så derfor var også tidligere udvalgsformand (samt flere byrådsmedelemmer) til stede.

Der var mange roser fra alle implicerede til byrådsmedlemmerne - og nu skal entreprenøren, Jørgen Friis Poulsen, for alvor til at tage fat.

