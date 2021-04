DR's podcastserie »Kostskolen« har skabt fornyet fokus på den skandaleramte kostskole Havregården, der måtte lukke ved årsskiftet. Foto: Allan Nørregaard

Nyt om skandaleramt kostskole: Seks selvmordsforsøg på fem år

Gribskov - 21. april 2021 kl. 04:13 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen

På blot fem år forsøgte seks elever på kostskolen Havregården at begå selvmord. Det skriver DR, der med den nye podcastserie "Kostskolen" har skabt fornyet fokus på den skandaleramte kostskole Havregården i Gilleleje, der måtte lukke ved årsskiftet.

De tal møder kritik fra flere. Blandt andre fra Eva Naur Jensen, lektor i socialret ved Aarhus Universitet.

- Det er meget bekymrede. For det er et meget stort antal selvmordsforsøg på kort tid på en kostskole, siger hun til DR.

Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, kontakt Livslinien på telefonnummeret 70 201 201. Seksuelle overgreb Allerede i efteråret sidste år kom det frem, at der blandt børnene, der boede på Havregården fandt seksuelle overgreb, vold, stofmisbrug og selvmordsforsøg sted. Det har dog ikke tidligere været kendt, hvor stort omfanget af selvmordsforsøgene var.

Problemerne på Havregården har stået på i flere år. Arbejdstilsynet har i alt givet syv påbud fra 2013 til 2020, men først i 2019 kom Havregården under skærpet tilsyn af Socialtilsynet.

I DR's podcastserie »Kostskolen« fremgår det, at der fandt et seksuelt overgreb sted allerede tilbage i 2007. En tidligere elev fortæller, at hun som 13-årig blev udsat for et seksuelt overgreb fra en dreng, der også var elev på skolen. Og at hun brød sammen dagen efter og fortalte skolen om overgrebet. Drengen blev bortvist, men ifølge DR er der ikke noget, der tyder på, at politiet eller tilsynsmyndighederne blev orienteret om hændelsen.

Vi har spurgt tidligere forstander Morten Ulrik Jørgensen, om han vil stille op til et interview på baggrund af den nye kritik.

- Min kommentar til sagen er, at jeg ikke ønsker at bidrage til en så mangelfuld, ensporet og ubehagelig dækning af sagen, som jeg mener tangerer en personlig hetz. På nuværende tidspunkt har jeg ikke yderligere kommentarer, siger han. Læs resten af artiklen under faktaboksen

Forstå sagen om Havregården I oktober kom det frem, at forstander for Havregården Kostskole, Morten Ulrik Jørgensen, var blevet bortvist

Få dage senere kunne DR og Ekstrabladet afsløre, at der var flere kritisable forhold på skolen - der var blandt andet foregået overgreb mellem eleverne, stofmisbrug og vold

Kostskolens bestyrelse meldte dernæst ud, at skolen lukker til nytår

Eks-forstanderen blev desuden meldt til politiet af bestyrelsen

Morten Ulrik Jørgensen meldte sig få dage senere ud af lokallisten Nyt Gribskov, som han indtil da havde repræsenteret i Gribskov Byråd. Han er fortsat som løsgænger

I december kom det frem, at Morten Ulrik Jørgensen var blevet meldt til politiet af Socialtilsyn Hovedstaden for blandt andet ydmygelse af et barn på skolen og forsømmelse af sin skærpede underretningspligt.

Han er desuden blevet beskyldt for indbrud på Kostskolen, da han mødte op for at hente ting på stedet, selvom han har fået at vide, at han ikke var velkommen

Disse sager efterforskes fortsat af politiet

I december kom børne-og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i samråd om sagen, hvor hun kaldte det »uacceptabelt«, at der ikke var taget hånd om sagerne på kostskolen

Senest har P1 Dokumentar udgivet en podcast, »Kostskolen,« hvor tidligere elever fortæller om deres oplevelser. DR har desuden beskrevet, at seks elever har forsøgt at begå selvmord i løbet af fem år Han ønsker ikke at uddybe, hvorfor dækningen er mangelfuld og ensporet, ligesom han afviser at kommentere på den nye kritik.

Det ærgrer Lars Steen Pedersen, redaktionschef i DR Nyheder.

- Vi er ærgerlige over, at den tidligere forstander ikke har ønsket at stille op til interviews, så han kunne komme med sine betragtninger og nuancer på historien, og så vi kunne foreholde ham tilsynsrapporterne, siger han og afviser samtidig kritikken.

- Vi lægger selvfølgelig frem, hvad vi har kunnet få adgang til gennem tilsynsrapporter og interne logbøger. Det er en meget stor, grundig skriftligt dokumentation. Vi har talt med omkring 50 tidligere elever og lærere, sikkerheds- og miljørepræsentanter og har interviewet bestyrelsesformanden ganske indgående. Vi har bestræbt os på at være nuancerede og balancerede i vores fremlægning af historien, fortsætter han.

DR-chefen fortæller, at de over lang tid har forsøgt at få Morten Ulrik Jørgensen til at medvirke i programmet, herunder sendt ham en grundig forelæggelse med kritikpunkterne, men at han ikke vendte tilbage. Til gengæld medvirker den tidligere bestyrelsesformand for Havregården i rimelig grundigt omfang, påpeger han.

- Det kan forhåbentlig være med til at give den balance, som er nødvendig i den her type historier.

