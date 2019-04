Benny Christensen - vil fortsætte med at argumentere for, at et nyt museum skal bygges oven på Fiskernes Filletfabrik A/S.

Nyt museum kan bygges i havnen

Mens politikere og fonde skal til at tage stilling til Museum Nordsjællands planer om at bygge et nyt museum i Gilleleje, kommer nu et nyt forslag om, hvor et nyt museum kan ligge. Forslaget kommer fra Fiskernes Filetfabrik A/S, der vil tilbyde, at der oven på den eksisterende fabrik kan byges en eller to etager, hvor publikum med egne øjne kan se noget af, som museet skal fortælle om.

Fiskernes Filletfabrik i Gilleleje tilbyder et nyt museum at få plads i Gilleleje Havn, men Museum Nordsjælland vil ikke fravige dets eget ønske om at bygge ved de eksisterende museumsafdelinger, skriver Frederiksborg Amts Avis torsdag:

