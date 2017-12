Det nye flertal i byrådet præsenterer otte pejlemærker, som skal skabe retning for deres tid i byrådet. Foto: Jan Stephan

Nyt flertal vil have flere pædagoger og bedre ældrepleje

Gribskov - 06. december 2017

»Bedre trafikforhold for både bilister og offentlig transport«, »Værdig behandling af udsatte grupper« og »Attraktiv bosætnings- og erhvervskommune«.

Det er nogle af de pejlemærker, som Anders Gerner Frost fra Nytgribskov med stemmer fra Socialdemokratiet og Enhedslisten tager med ind i byrådssalen, når det nye flertal sætter sig til rette efter årsskiftet. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

I alt har partierne udpeget otte pejlemærker, som i følge Anders Gerner Frost skal vise en retning for det kommende byråd, uden dog at være meget konkrete.

- Det er meningen, at de ikke er meget præcise. Vi skal ikke have "vores handlingsplan" med tyve eller tres punkter, siger han.

I stedet skal byrådet - i det han håber bliver et bredt samarbejde - finde løsninger sammen.

- Det er pejlemærker, som vi opfatter, at hele byrådet har som fokus, siger Anders Gerner Frost.

To af pejlemærkerne handler om såkaldt »varme hænder« i den offentlige sektor og er til den mere konkrete side. Under parolerne »højere kvalitet i skoler og børnehaver« og »værdigt ældreliv« gemmer der sig nemlig et løfte om at ansætte flere til at drage omsorg for de mindste og de ældste i kommunen.

- Der skal flere pædagoger ind i institutionerne og der skal være flere varme hænder til de ældre, siger Anders Gerner Frost.

Opprioriteringen af områderne handler ikke kun om at skabe bedre velfærd, men er ifølge den nyvalgte borgmester nødvendig for at forbedre kommunens økonomi, som han kalder hårdt presset, og som han sammen med socialdemokraternes Bo Jul Nielsen allerede har bebudet et eftersyn af.

Manglende pleje til de ældre er i sidste ende dårlig økonomi, mener Anders Gerner Frost.

- Der er for mange genindlæggelser af ældre, og det skaber et stort pres på kommunekassen. De bliver sendt hjem rigtig hurtigt, og når det sker uden den tilstrækkelige pleje, så bliver det meget dyrt, hvis de ældre ender med at blive indlagt igen, siger han.

For at komme det til livs, skal der forebygges.

- Vi skal lave en massiv indsats med forebyggelsesarbejde, vi har ikke råd til at lade være, siger han.

En tidlig indsats er også nødvendig på børneområdet, hvor rigtig mange penge går til det specialiserede område, mener Anders Gerner Frost.

Det skal løses ved, at der bliver taget ekstra godt hånd om børnene, mens de er små og går i institution.

- Der er evidens for, at en tidlig indsats i børns liv, i de første 1000 dage, giver rigtig godt igen, siger han.

For at løfte opgaverne skal der ansættes flere, er konklusionen.

- Det er brug for, at vi ansætter flere pædagoger i institutionerne og at der kommer flere varme hænder til de ældre. Det handler både om værdighed for de ældre og børnene - men det handler også om økonomisk investering, siger Anders Gerner Frost.