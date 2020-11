Genoptræningen bliver flyttet her til Østergade, når den kommende administrationsbygning står færdig om to år. Over en ti-årig periode vurderes det, at der vil være en besparelse på mere end 20 mio. kr. ved at flytte genoptræningen. Foto: Claus Johansen

Nyt byggeri vokser: Genoptræning rykker også ind

Gribskov - 14. november 2020 kl. 04:05 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Når det kommende administrationshus på Østergade står klar i 2022, vil det også være her, man skal tage hen, hvis man skal til genoptræning. Dermed kan man spare en husleje på Bymosevej, hvor genoptræningen i dag har til huse på samme adresse som jobcenteret.

Politikerne i Gribskov har netop nikket til at bruge en option i udbudsmaterialet, der gør det muligt at opføre en særskilt bygning med faciliteter, der kan rumme genoptræningen. Det vil gøre det nødvendigt at optage et ekstra lån i forbindelse med byggeriet. Anlægsudgiften skønnes til 31 millioner kroner.

Bygningen skal huse 220 kontorarbejdspladser samt fællesfunktioner for borgere og medarbejdere. Derudover kommer der en sundhedsfaglig del, der skal indeholde tandpleje, sundhedspleje samt base for hjemme- og sygepleje.

'Stort behov' - Vi har diskuteret det i udvalget ældre, social og sundhed - om der var brug for en ny genoptræningsenhed. Og vi er enige om, at det er en ganske udmærket idé at få et nyt sted, hvor man kan samle flere, end man kan i dag. Vi ser desuden et stort behov for genoptræning. I Venstre var vi oprindeligt mistænkelige, da det betyder, at der er behov for at låne penge til at opføre det, men vi er enige om i økonomiudvalget, at vi optager det lån og så laver vi en kort afdragsperiode på det, sagde Birgit Roswall, da hun præsenterede punktet for resten af byrådet.

Opgaveglidning Også Pia Foght, gruppeformand i Socialdemokratiet, hæftede sig ved, at det giver god mening at placere genoptræningen sammen med de øvrige sundhedsfaglige aktiviteter.

- Det betyder, at vi kan samle sundhedsfaglige opgaver i større udstrækning, end vi havde talt om i første omgang. Det er vi glade for i Socialdemokraterne. Det giver gode muligheder for arbejdsfællesskaber og på sigt kan det også være en god mulighed for at skabe et arbejdsmiljø, som kan tiltrække medarbejdere i kommunen, sagde hun.

Nytgribskovs Pernille Kromann Sams pegede på, at der sker opgaveglidning fra regionen, som betyder, at der vil være behov for at kunne varetage flere genoptræningsopgaver.

- Så det, at vi kan tilbyde hurtige forløb med de rette kompetencer, vil betyde en forbedret livskvalitet - og som kan betyde, at man kan vende hurtigere tilbage til hverdagen, sagde hun.

Trine Egetved (K), Brian Lyck Jørgensen (DF) og Betina Sølver stemte alle imod - blandt andet med henvisning til, at de ikke ønsker at optage yderligere lån og ikke havde stemt for selve lokalplanen for byggeriet på Østergade.

Hvis man sammenligner driften over en ti-årig periode, vurderes det, at der vil være en besparelse på at flytte genoptræningen til Østergade på 21,9 millioner kroner.