Nyt budget rammer de ældre

Gribskov - 29. oktober 2019

Når de 23 medlemmer i byrådet i Gribskov tirsdag aften stemmer for et nyt budget, siger de 23 samtidig ja til, at den mad, der skal leveres til de ældre stiger med mellem 17 og 27 procent, skriver Frederiksborgv Amts Avis tirsdag.

En almindelig ret stiger med 11 kroner fra 41 til 52 kroner, mens en lille hovedret stiger fra 39 til 49 kroner. For en almindelig borger, der får mad fra kommunen svarer det til en månedlig ekstraregning på 300 kroner, siger formand for udvalget for Ældre, Social og Sundhed, Birgit Roswall (V).

Formanden for Gribskov Ældreråd, Torben Møgelhøj, synes også, at stigningen er stor.

- Det er en voldsom stigning, men vi har i vores udtalelser om budgetoplægget valgt at holde fokus på noget, som vi mener har endnu større betydning for de ældre. Vi er meget mere bekymret for, om kommunen fremover har råd til at give borgerne den behandling og service på sundhedsområdet, som de har brug for, siger Torben Møgelhøj.

- Vi finder det også af meget større betydning, at de ældre frem over kun kan få gjort rent og få vasket tøj hver tredje uge. Jeg forudser meget store problemer med hygiejnen. Mange mennesker finder det for eksempel naturligt at skifte undertøj hver dag, og nogle har behov for at gøre det flere gange om dagen. Vi er i ældrerådet i tvivl om, at alle ældre har tøj nok til, at de kan vente med at få vasket tøj så længe - eller hvordan de skal kunne håndtere det, når alt tøjet skal vaskes samme dag.

- Stigningen i madpriser kan være hård for nogle, men de nye priser kommer desværre ikke til at adskille sig meget fra den pris, som gælder i andre kommuner. I Gribskov er det kun omkring 200, der får leveret mad fra kommunen. Det rammer altså kun få - sammenlignet med alle dem, der rammes af de nye normer for rengøring og tøjvask, siger Torben Møgelhøj.