Se billedserie I 2021 er Gribskov Kommune ikke længere en del af det fælleskommunale brandvæsen Frederiksborg Brand og Redning. Nu er arbejdet gået i gang med at genetablere et beredskab for Gribskov. Foto: Maj-Britt Holm.

Nyt beredskab skal sendes i udbud

Gribskov - 20. januar 2020 kl. 11:21 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når klokken nytårsklokkerne ringer næste gang, skal Gribskov Kommune være klar til at rykke ud med et andet beredskab end Frederiksborg Brand og Redning. Byrådet besluttede sidste år at forlade det fælleskommunale beredskab, og nu har udvalget Udvikling, By og Land taget de første skridt i en lang række forberedelser og beslutninger forud for genetablering af et beredskab for Gribskov Kommune.

Indtil videre har udvalget peget på, at opgaven skal sendes i udbud, og at der også skal være et kommunalt kontrolbud, fortæller formand for udvalget, Pernille Søndergaard (Nytgribskov).

- Vi sender det i udbud med kommunalt kontrolbud, så vi byder også selv på opgaven. Vi sender det i udbud, da vi har et politisk ønske om at konkurrenceudsætte i så høj grad, som det er muligt, siger Pernille Søndergaard.

Ny chef skal findes

Derudover er et af de næste skridt at ansætte en beredskabschef, som skal være med i det forberedende arbejde. Udvalgsformanden håber, der kan tænkes i samarbejde med andre aktører fremover samt andre opgaver end brandslukning.

- Håbet er, at vi får en beredskabschef, som i høj grad tænker muligheder i Gribskov. For eksempel i et samarbejde med andre aktører, såsom livredningstjenesten. Det er der bedre mulighed for med egen beredskabschef. Men hvad samarbejderne helt konkret skal være, det er noget, en kommende beredskabschef skal se på sammen med frivillige, livreddere med flere. Det er noget, der først kan kigges på, når det er i drift. Vi har selvfølgelig nogle idéer, men dem, der er tættes på løsningerne er også bedst til at finde dem. Der kan være andre opgaver end at slukke brande - men lad os se på det, når vi når dertil, siger Pernille Søndergaard.

Kommission

Det forberedende arbejde skal varetages af en kommission bestående af byrådspolitikere og med assistance fra administration og relevante fagpersoner, lyder det fra Søndergaard.

- Vi har nedsat en forberedende kommission med politikere samt administrationen i form af Søren (Korsholm, centerchef for Byudvikling og Ejendomme, red.) og Dorethe (Ungstrup, centerchef i Teknik og Borgerservice, red.). De sørger for at hive bistand ind fra relevante fagpersoner undervejs, siger Pernille Søndergaard.

Borgmester Anders Gerner Frost (Nytgribskov) er formand for kommissionen, som derudover tæller Pernille Søndergaard, Jesper Behrensdorff (K), Mikkel Andersen (S), Bent Hansen (V), Brian Lyck Jørgensen (DF), Michael Hemming Nielsen (EL).