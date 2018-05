Se billedserie Fjernvarmens nye akkumuleringsanlæg havde åbent hus lørdag.

Nyt anlæg skal sikre varme i kolde måneder

Gribskov - 14. maj 2018 kl. 06:08 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I over to årtier har det været et tilbagevendende problem at sørge for varme til borgerne i udkanten af Vejby-Tisvilde Fjernvarmes område i Tisvilde. Men det skal være slut nu. Lørdag formiddag holdt Vejby-Tisvilde Fjernvarme åbent hus for deres nye akkumuleringsanlæg ved Godhavn i Tisvilde.

- Varmeforbruget i Tisvilde har drillet os i mange år, nærmest siden 1996 da vi startede. Det har knebet med at levere tilstrækkelig varme i de kolde perioder, og derfor er det rart, at vi nu har etableret noget, som kan forbedre muligheden for at betjene alle borgere bedst muligt, sagde Karl Terpager Andersen, formand for Vejby-Tisvilde Fjernvarme.

Beslutningen om opførelsen af anlægget blev taget midt i 2015. Inden da var forsøgt flere løsningsmodeller, blandt andet med ekstra returpumper flere steder i fjernvarmens system, men ingen løsninger havde fungeret så godt, at fjernvarmen kunne være tryg ved, at der ville komme en sikker varmeleverance.

- Vi kan ikke leve med, at folk ikke har varme om vinteren, siger formanden.

Løsningen blev at etablere et nyt anlæg i området. Efter en periode med projektering, kompliceret myndighedsbehandling og en efterfølgende licitation blev opførelsen af anlægget påbegyndt i foråret sidste år og stod færdigt ved årets slutning. Det ligger på jord, som er lejet hos Godhavn og har kostet 4-5 mio. kroner, som er finansieret af Vejby-Tisvilde Fjernvarme. Men så skulle anlægget også være fremtidssikret.

- Vi har fået beregnet kapaciteten for anlægget og er blevet klar over, at den ikke er så stor, som vi havde forventet. Der er ingen udviklingsmuligheder for fremtiden og anlægget kunne ikke klare flere forbrugere. Derfor har vi bygget akkumleringsanlægget her, så der er mulighed for at installere en ekstra elkedel. Så er vi rustet til fremtiden, hvis der kommer nye eller store forbrugere til, sagde Karl Terpager Andersen.

Det nye anlæg giver ikke associationer til et teknisk anlæg. Det er klædt i zink fra bund til top og står og skinner i majsolen. Bygningen er tegnet af den lokale arkitekt, Christian Liebmann Christensen fra Utzon & Liebbmand.

- Vi har lavet et anlæg, som er skulpturelt, men stadig diskret. Det står som en skulptur i landskabet, og folk kan blive nysgerrige på, hvad der gemmer sig derinde, siger Christian Liebmann Christensen og uddyber tankerne bag projektet.

- Vi har bygget så lavt som muligt ved at grave tanken ned. Bygningens højde falder gradvist i to trappetrin. Fra at være højest ved tanken til at være lavest ved mandskabsrummet, og så er den lavet i zink, som er et dejligt naturligt materiale. Materialer optager mig meget, og hvis man laver noget i et materiale, som med tiden bliver smukkere, så kan man ikke gå helt galt i byen. Og den kvalitet har zink, siger arkitekten.

Indvendig er en store tank gravet flere meter ned i jorden. Den kan rumme 50 kubikmeter vand, omkring 50.000 liter. Det er småt i forhold til anlægget i Helsinge, som kan rumme 4.000 kubikmeter, men nok til at fungere som et vigtigt supplement.

På overfladeniveau snor en stribe isolerede rør sig rundt i labyrintiske former, omgivet af pumper, målere og kedler. Væggene er beklædt med træ, og fra loftet strømmer solen ned gennem ovenlysvinduer.

Byggeriet har givet kontroverser med en nærtliggende grundejerforening, som ikke ønskede et byggeri i »deres baghave«

- Vi har gjort os stor umage med husets udformning, som gerne skulle falde i Tisvilde-borgernes smag. Vi synes, at vi har fået et hus, som vi kan være bekendt at vise frem, sagde Karl Terpager Andersen.