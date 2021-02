Send til din ven. X Artiklen: Nyt Gribskov: Gribskovs økonomi - på rette vej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt Gribskov: Gribskovs økonomi - på rette vej

Gribskov - 14. februar 2021 kl. 07:44 Af Nyt Gribskovs byrådsgruppe borgmester: Anders Gerner Frost gruppeformand, Pernille Søndergaard, Jesper Behrensdorff, Pernille Kromann Sams, Jonna Præs Kontakt redaktionen

Hvordan skaber man økonomisk vækst, og ikke mindst flere penge til velfærd, i en kommune?

Det er et spørgsmål vi i nytgribskov stillede os selv før sidste valg, og for os ligger svaret lige for. Hvis vi skal have flere penge til velfærd, og en øget serviceramme, skal der tiltrækkes flere borgere/skatteborgere til vores skønne kommune. Lidt enkelt formuleret er den eneste reelle indtægtsgrundlag en kommune har, skatteindtægter. Man kan vælge at sætte skatten op for at få et større råderum, eller man kan vælge at udvide mængden af personer/virksomheder der betaler skat.

I Gribskov har vi en unik mulighed for at tiltrække flere borgere, og især børnefamilier. Det har vi bl.a. fordi vi ikke har valgt at lukke skoler, som mange af vores nabokommuner, og dermed står med en kapacitet på skolerne hvor der er plads til flere børn.

En sådan vækst i antallet af borgere handler også om, at få flere af de rigtige nye boformer. Mange fra vores forældres generationer bor i store parcelhuse som de ønsker at afhænde, men det kræver at der bygges således at de har et reelt alternativt at flytte hen i. Herefter kan de sælge deres huse til nye børnefamilier - altså en udskiftning i de eksisterende boligkvaterer også.

En vækst i boligudstykninger starter ikke sig selv, og det har været hårdt arbejde for vores administration. Gribskov som kommune bygger ikke selv boliger, det er altid private investorer der skal få en interesse i at udvikle vores kommune. Kommunen og politikerne skal således understøtte, med udarbejdelse af lokalplaner, byggetilladelser etc. Det er gået stærkt de sidste år, og der er mere end travlt på området. Det er dejligt, men også en udvikling der, i vores verden, er helt essentiel for Gribskov Kommunes økonomi i fremtiden.

Vi skal naturligvis også have fokus på erhvervslivet og arbejdspladser i kommunen, her er det ligeledes vigtigt at der arbejdes med de faktorer vores erhvervsliv efterspørger. Det gælder erhvervsjord, det gælder internetforbindelse/mobildækning (hvor kommunen er inde over planlægning af placering af master etc.), det gælder infrastruktur, herunder vejen mellem Græsted og Gilleleje samt ikke mindst dialogen med Christiansborg i forhold til Hillerød motorvejens forlængelse.

Vi ser lyst på fremtiden for økonomien i Gribskov Kommune, og det gør vi ikke mindst fordi der gennem hele byrådsperioden har været minimum 20 ud af byrådets 23 medlemmer, der har været enige om strategien for, at sikre et Gribskov med økonomi til velfærd, også i fremtiden. En strategi er ikke det samme som at vi alle har samme politiske udgangspunkt, men alle har bidraget til at finde fælles løsninger, kompromiser og ikke mindst til at respektere hinandens politiske standpunkter. Tak til vores byrådskolleger, vi ser frem til mange flere demokratiske samtaler og løsninger.