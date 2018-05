ABBABand, der et ABBA-kopiband, debuterer på Græsted Veterantræf. Ligesom i ABBA er der to frontkvinder, og her er det Mille Gravgaard (t.h.) og Birgit Junchershøj (t.v.). Det er Jesse Jensen, der har fået idéen til bandet. Foto: Privat

Nyt ABBABand debuterer på Veterantræf

ABBA genopstår og laver ny musik. Det har fået ABBA-entusiast Jesse Jensen til at stifte kopibandet ABBABand. Gruppen består modsat den legendariske svenske popgruppe af seks mand, fire mænd og to kvinder. Ifølge Jesse Jensen er gruppens kvindelige medlemmer, Mille Gravgaard og Birgit Junchershøj, som tro kopier af de to ABBA-piger, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Og der kommer generelt til at være et bredt og varieret program. Udover ABBABand vil også Peter Og De Andre Kopier samt et John Mogensen-orkester lægge vejen forbi. De skal dog spille på den store musikscene.

- Nej, vi forsøger at ramme et bredt publikum. Både de unge og de ældre. Der kommer også et Blues Brothers-band og en gammel amerikansk politibil for at hylde den tid. Vi vil gerne være stærkere på musikken med store navne. Vi kigger på, hvad det er, der rør sig og forsøger at lave et godt program. Der er John Mogensen oppe i tiden og et eksempel på noget gammel dansk kulturskat, som vi skal holde fast i, siger hun.