Nye ungdomsboliger indviet

Gribskov - 01. juni 2018 kl. 04:26 Af Elias von Staffeldt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Otte nye boliger til unge med sociale og personlige udfordringer står nu klar til beboelse på Bakketoppen i Vejby i Nordsjælland i den gamle børnehave. Torsdag eftermiddag indviede borgmester Anders Gerner Frost (NG) de nye ungdomsboliger, der er henvendt til unge i 16-19-årsalderen, som har behov for at bo ude og samtidig kunne få støtte.

- Det er unge, der nogenlunde kan klare sig selv, men de vil få pædagogisk støtte. Der kommer ikke til at være overvågning 24 timer i døgnet, så det er mere frit i forhold til, hvis det var et døgntilbud. Nogle har behov for at bo ude, men alle har ikke brug for det samme tilbud. Her er der stadig nogen til at støtte, og det er en slags opholdssted for selvstændige, fortæller Helle Mariager, der er centerchef for Center for Børn og Unge i Gribskov Kommune.

Lærer at stå på egne ben De unge, som kommer til at bo i de nye boliger, går som udgangspunkt i skole eller er i anden beskæftigelse, og formålet er, at de lærer at stå på egne ben, inden de skal ud og bo helt for sig selv, forklarer Helle Mariager.

- Tanken er, at de maks skal bo der i et år til halvandet. Der er også nye, der kommer til, som får brug for at bo der. Det her er en midlertidig hjælp til at komme godt videre. Der vil løbende være dialog med de unge, så det bliver vurderet, om det er det rigtige tilbud for dem, siger centerchefen.

