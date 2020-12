Der er sat rekord for antallet af konstaterede coronatilfælde for Gribskov i løbet af de seneste syv dage. Foto: Adobe Stock

Nye smittetal: Gribskov sætter kedelig rekord

Den seneste uge er 98 personer testet positive for coronavirus i Gribskov Kommune. Det er ny rekord på en uge i Gribskov. Seneste rekord blev sat for to dage siden, hvor smittetallet i løbet af en uge var på 85.