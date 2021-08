Nye regler er »urealistiske«: - Det vil se rædselsfuldt ud

Se billedserie Denne ene affaldsbeholder skal snart erstattes af fire containere. Det er voldsomt, mener sommerhusejere. Foto: Hugo Østergaard-Andersen.

Gribskov - 07. august 2021 kl. 04:04 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Det er nødvendigt at tage hensyn til sommerhusområdernes særkende med smalle veje og manglende vendepladser, når der fremover skal sorteres affald i ti fraktioner. Det er det overordnede budskab fra Hugo Østergaard-Andersen, der er formand for Skovsvinget og Skovledet Grundejerforening. Han har på vegne af seks grundejerforeninger på Sandet sendt et høringssvar til kommunen om det nye affaldsregulativ, der vil gælde, når det fremover bliver et krav at sortere sit husholdningsaffald i ti forskellige kategorier. Af regulativet fremgår det blandt andet, at der skal være belysning, hvor skraldespandende skal tømmes, ligesom der er krav om vendeplads og snerydning. Og det vil være svært at efterkomme alle steder, mener Hugo Østergaard-Andersen.

- Det er urealistiske krav. Tilkørselsveje med vendepladser kan man jo ikke have i et sommerhusområde med blinde veje, ligesom man ikke kan forvente, at der bliver ryddet for sne og is. Heller ikke belysning kan man sørge for alle steder, for det må vi ikke have af hensyn til dyrene, siger grundejerforeningsformanden.

- Det er som om, at regulativet er lavet til et nybygget villakvarter, siger han.

En anden problematik er det æstetiske udtryk, når der fremover skal være fire containere i hver indkørsel på de smalle veje. En markant forskel fra i dag, hvor en enkelt lille skraldespand står hos hvert sommerhus.

- Når man ser på sommerhusområdet Sandet, der er vokset sammen med skoven og med træer på alle grundene, vil det være voldsomt at få fire containere ud i alle indkørsler. Det vil se rædselsfuldt ud, siger Hugo Østergaard- Andersen, der flere gange understreger, at sommerhusejerne intet har i mod at skulle sortere affaldet, men at man blot ønsker et fokus på, at der er mange forskellige områder i en geografisk stor kommune som Gribskov.

Han og de andre grundejerforeninger har da også et forslag til, hvordan man kan løse problematikken med de mange containere: Nemlig en deleordning.

- Det allervigtigste spørgsmål er, om det virkelig er nødvendigt, at alle grunde får fire skraldespande hver. Hvis man forestiller sig, at to, tre eller fire grundejere deles om containerne og har to spande hver på matriklen. Det ville ikke være et problem, som jeg ser det, hvis man skulle gå over til sin genbo med aviser og omvendt kunne genboen komme over til os med glas og metal. Så her mener jeg, at kommunen kan invitere til, at grundejerne selv finder ud af en løsning. Der bør bygges en form for fleksibilitet ind. Man burde være praktisk anlagt og tage hensyn, mener Hugo Østergaard-Andersen.

Han nævner også, at det vil slide på de små veje, hvis der hyppigere skal tømmes affald hos samtlige husstande.

- Så man kunne også overveje, om det skal være samme tømningshyppighed i sommerhusområderne, siger han.

Det er muligt at søge om dispensation fra kravene, men det kan også blive en udfordring for kommunen, mener Hugo Østergaard-Andersen.

- Hvis 3000 grundejere søger dispensation, så vælter det jo kommunen, siger han.

Udvalgsformand for udvikling, by og land, Pernille Søndergaard peger på, at man vil se på høringssvarene, når høringsfristen er udløbet 22. august.

- Her vil vi få en vurdering fra administrationen angående den nye gældende lovgivning og se på høringssvarene i det lys. Jeg kan ikke vurdere, om forslagene i det høringssvar her er inden for gældende lovgivning. Men vi er meget bevidste om, at for os som sommerhuskommune med mange små veje, har vi nogle andre udfordringer med affaldssortering end man har i eksempelvis København, siger hun.