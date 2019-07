Se billedserie En visualisering af byggesystemet fra Poshtel.

Nye planer: Visionært bofællesskab til Vejby

Gribskov - 24. juli 2019 kl. 04:00 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Først hed det Tisvilde Ø, så blev det til Kildehøj Park og siden Kildehøjgaard. Men nu er der nye store visioner for området mellem Tisvilde og Vejby med adressen Tisvildevej 18. Et landsbybofællesskab med navnet Elleville planlægges på grunden - og det skal etableres i et samarbejde mellem Almenr, der arbejder med at skabe bofællesskaber, Poshtel, stiftet af forretningsmanden Morten Lund - blandt andet kendt som tidligere Skype-investor - samt investoren ELF Development. Derudover er det med den berømte arkitekt Bjarke Ingels' firma BIG og Rambøll som partnere.

Poshtel bygger bæredygtige mikrohuse til hoteller rundt omkring i verden, og det er virksomhedens byggesystem, man vil benytte sig af.

- Jeg har givet dem lov til at låne jorden til en demo, så de kan vise, hvad de kan. Det er et godt koncept, og jeg kan godt lide deres principper om bæredygtighed, lyder det fra Søren Toft-Nielsen, der var en af ejerne bag Kildehøjgaard-projektet. Mere ønsker han ikke at sige om sagen på nuværende tidspunkt.

Allerede nu, hvor projektet kun er annonceret lokalt, er der stor interesse for bofællesskabet, fortæller administrerende direktør i Almenr, Michael Thomsen.

- Vi har kun annonceret lokalt, men på to dage har mere end 60 mennesker tilmeldt sig og udfyldt spørgeskema. De interesserede vil blive inviteret til workshops og arrangementer, der kræver, at de er betalende medlemmer.

- Så vi ved nok bedst, hvor stor interessen er, når vi begynder at holde arrangementer, men det er gode starttegn, siger direktøren.

Almenr er med i projektet for at skabe fællesskabet.

- Vi bygger fællesskaber. Så vi skal finde ud af, hvad der er beboernes fælles drøm. I et samarbejde med de andre parter sørger vi for, at mennesker går ind i det med den rette drøm og fælles forståelse. Et fællesskab er forpligtende, så de skal finde ud af, hvad de har lyst til at lave sammen, og hvad det er for et miks, siger Michael Thomsen.

- For os handler det om at få skabt et fællesskab, hvor alle føler, de er en del af det og med en fælles idé, der gør det stærkt. For når der er et fælles formål, bliver der bygget en social kapital, der gør fællesskabet ekstremt holdbart, siger han.

Almenr oplever, at folk i stigende grad ønsker at bo på denne måde.

- Når vi beder folk om at svare på, hvorfor de gerne vil bo i bofællesskab, svarer de typisk, at de gerne vil det forpligtende fællesskab og er trætte af ikke at have kontakt med naboerne, siger han.

Almenr forventer en stor og bred målgruppe til Elleville, bestående af både unge, børnefamilier og folk på 50+, hvor børnene er flyttet hjemmefra, og de har en stor villa, de er trætte af at vedligeholde og gerne vil frigøre lidt friværdi.

For at blive en del af Elleville skal man i første omgang tilmelde sig på hjemmesiden, hvorefter man bliver ringet op og interviewet og inviteret på middag, lyder det på hjemmesiden. Herefter vil man få informationer løbende om workshops, boliger, design mm. Man kan ved middage med talks møde andre interesserede og møde blandt andre Bjarke Ingels, Jørgen Leth, Helle Thorning-Schmidt og Morten Lund, forlyder det. Et medlemsskab koster 69 kroner om måneden.

Ifølge hjemmesiden vil boligerne være klar næste sommer. Boligerne er mellem 30 og 105 kvadratmeter. Huslejen går fra 3.000 for en tom mikrobolig til 14.000 for den helt store pakke med designmøbler og det hele inkluderet.

Lokalplan

Formand for Land, By og Udvikling, Pernille Søndergaard, kender ikke projektet i detaljer, men peger på, at man for et år siden vedtog en lokalplan for området, som godkendte Kildehøjgaard-byggeriet. Hun nævner blandt andet, at der i lokalplanen fremgår, at facaderne skal udføres i mursten, mens mindre bygningsdele kan udføres i træ, glas eller zink.

- Jeg går ud fra, at de holder sig inden for lokalplanen. Ellers skal der opstartes en ny proces, hvis de vil noget andet, siger hun.