Nye p-regler møder kritik fra flere sider

Gribskov - 04. april 2018 kl. 04:32 Af Elias von Staffeldt

Det får kritik fra flere steder, at udvalget for Udvikling, By og Land i Gribskov Kommune på sit seneste møde besluttede at lempe reglerne for parkeringen i kommunen.

Lempelsen betyder, at biler og andre køretøjer fremover må holde parkeret med to hjul på fortovet i de tættere bebyggede områder- hvilket færdelsloven normalt ellers ikke tillader. I udvalget stemte fem ud af syv medlemmer for, og efterfølgende gav Venstres Bent Hansen, som stemte imod, i et debatindlæg i Frederiksborg Amts Avis udtryk for sin utilfredshed med beslutningen.

I en uddybende kommentar til avisen siger han:

- Det er regelrytteri. Jeg synes, vi laver regler, som er unødvendige. Der er ingen problemer i dag, og hvis jeg skal til Næstved, så tjekker jeg jo ikke parkeringsreglerne i den kommune. Derudover går vi imod høringssvarene. Det kan jo sagtens blive til gene, hvis en bilist påberåber sig den ret at parkere sådan, siger han.

Hos Gribskov Grundejerforbund Øst kritiserer sekretær Kjell Nilsson beslutningen, som, han mener, vil være til gene for fodgængere og cyklister.

- Vi har været klare modstandere af de nye parkeringsregler. Fortovsparkering i byområderne er en rigtig dårlig idé, fordi for mange parkerede biler og for mange biler generelt gør det besværligt for andre borgere. Vores medlemmer oplever, at der er for lidt fokus på cykeltrafik. Vi er en cykelnation, og kommunen vil gerne have flere turister til området, og der er det her pokkerme den forkerte vej at gå, siger Kjell Nilsson.

Han bakkes op af Elise Dahl, der er formand for Cyklistforbundets lokalafdeling i Gribskov. Her havde man forslaget i høring.

- Det er endnu en prioritering af bilisterne. I forvejen mangler der cykelstier, og det her er endnu et anslag mod de bløde trafikanters muligheder, siger Elise Dahl.

Hun erkender, at en eventuel gene dog vil være mere rettet mod gående og kørestolsbrugere fremfor cyklister og kalder beslutningen for »regler for reglernes skyld« og ligger dermed på linje med Bent Hansen.

Hun mener dog, at udvalget bør kritiseres for ikke at lytte til høringssvarene.

- Jeg synes, det er en manglende anerkendelse og respekt af høringssvar, siger hun.

Udvalgsformand Pernille Søndergaard (Nytgribskov) maner til besindighed. Hun mener, at genen for de bløde trafikanter vil være minimal.

- Vi har ret stor fremkommelighed i forhold til gående og cyklende. Det skal der også være på villavejene, og hidtil har der været mange kvarterer, hvor det ikke har været muligt at parkere ved siden af. Jeg har svært ved at se, hvordan det kan være til gene for cyklister, men det er rigtigt, at der i forhold til gående borgere kan være en større gene, men det har vi taget højde for, siger Pernille Søndergaard, som afviser kritikken i forhold til ikke at lytte til høringssvarene.

- Når ting er i høring, så er høringssvarene jo ikke enslydende, og der var ligeså mange høringssvar, der sagde det modsatte, lyder det fra formanden.

Forslaget var i høring i syv organisationer. Tre var imod, én havde ingen bemærkninger, og tre var for hvoraf de to understregede vigtigheden i at informere borgerne ordentligt om de nye parkeringsregler.