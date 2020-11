Arkivfoto Foto: Jimmi Larsen

Nye indbrudstal: Her rasler antallet ned

Gribskov - 03. november 2020 kl. 10:16 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen

Der er ikke meget positivt at sige om corona, men en enkelt god ting er der tilsyneladende kommet ud af de mange måneder med hjemmearbejde hos en stor del af befolkningen:

Indbrudstallene i Gribskov bliver ved med at rasle ned.

Store fald

Mens der i tredje kvartal af 2019 blev anmeldt 40 indbruddet, er tallet for i år kun 31.

I 2018 var der i juli, august og september hele 90 indbrud.

Det svarer til, at der i tredje kvartal de seneste to år er sket et fald i antallet af indbrud på 65,5 pct. i Gribskov.

På landsplan har der de seneste tre måneder været 763 indbrud færre end samme periode sidste år. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

'Glædeligt' Hos Bo trygt, som TrygFonden, Foreningen Realdania, Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd står bag, glæder man sig over udviklingen.

- Vi ved fra TrygFondens tryghedsmåling, at indbrud er en væsentlig årsag til utryghed, og at utrygheden hos den enkelte meget naturligt stiger, jo flere indbrud vedkommende oplever. Det er derfor meget glædeligt, at indbrudstallet i Danmark fortsætter med at falde - også selvom en del af udviklingen nok skal tilskrives, at danskerne har været mere hjemme end normalt det seneste halve år på grund af COVID-19, siger Britt Wendelboe, programchef hos Bo trygt i en pressemeddelelse.

Laura Bjerre, der også er en del af Bo Trygt, peger dog på, at mange danskeres hjem stadig er for dårligt sikrede mod indbrud. For eksempel har kun 12. pct. mere end en lås på hoveddøren, og det er for lidt, mener hun.

- Antallet af indbrud er væsentligt højere i Danmark end i vores nabolande. Det kan hænge sammen med, at mange danske boliger ikke er godt nok sikrede mod indbrud. Desværre tror rigtig mange, at deres hjem er sikret tilstrækkeligt, men virkeligheden viser, at de kan gøre langt mere for at sikre døre, låse og vinduer, siger hun.