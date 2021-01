Nye Borgerlige: Gribskov Kommune skal have styr på ældreområdet

o Koordinering med sygehuset, om hvornår patienten kommer hjem, går galt. Den kommunale hjemmepleje kommer for at tilse borgeren, før borgeren er kommet hjem.

o Da der ikke er lavet en behandlingsplan, er det vanskeligt at få de hjælpemidler, der er brug for.

o Da der ikke er lavet en behandlingsplan, er der ikke sat tid af til at borgeren kan komme i bad, så hun får et bad ca. hver 14 dag.

Når en borger er terminal, så er det akut hjælp, der er behov for, det må stå klart for enhver!

Ruths forløb vidner om usædvanlig dårlig ledelse på alle planer, og det kan vi ikke acceptere som borgere, der skal gøres noget ved det nu! Det har stået på i årevis, man er nødt til som kommune at reagere. Alene det, at en læge udtaler sig om, at 'Gribskov er den værste kommune at blive gammel i', så er det på alle planer, der er noget galt. Det er ikke kun et spørgsmål om et enkeltstående tilfælde, nej det er blevet normalen i Gribskov.