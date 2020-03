Ny velfærdsdirektør fundet

På et byrådsmøde, der foregik via computerskærme på grund af risiko for coronasmitte, godkendte politikerne i Gribskov Byråd, at Per Ullerichs skal være ny direktør for veldfærd i Gribskov Kommune.

- Det er en stor glæde at kunne byde Per Ullerichs velkommen til Gribskov Kommune. Han kommer med stor erfaring og indsigt. Han har de kompetencer og resultater med sig, som gør, at han matcher vores direktion og ambitioner. Dermed har jeg nu fået sat det hold, som skal stå i spidsen sammen med vores dygtige ledere og medarbejdere for at drive Gribskov Kommune ind i en lys fremtid, siger hun og får også nævnt, at det ikke er en hel almindelig tid, Per Ullerichs er blevet ansat i - med henvisning til corona-krisen.