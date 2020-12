Før kommunalvalget i 2017 blev et stort skilt sat op - siden er meget ikke sket. Men i 2021 kommer den nye vej.

Ny vej mellem Græsted og Gilleleje endeligt vedtaget

Gribskov - 19. december 2020 kl. 17:07 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen

Før kommunalvalget i 2017 blev et stort skilt sat op. NU var den nye vej mellem Gilleleje og Græsted på vej. Siden er ikke meget sket. Men NU ligger det så fast: Den nye vej er på vej.

Sidste tirsdag besluttede byrådet den endelige projektgodkendelse af vejen.

- Jeg er rigtig glad og stolt over, at vi som enigt byråd endelig kan skyde dette vigtige projekt i gang. Når jeg taler med borgere og virksomheder, har det været et massivt ønske i årevis, for dem der færdes på den gamle Pårupvej, siger borgmester Anders Gerner Frost i en pressemeddelelse.

Begynder næste år

Formanden for udvalget for udvikling, by og land, Pernille Søndergaard, fortæller, at opførelsen af vejen begynder næste år.

- Det er et meget stort anlægsarbejde, vi her sætter i gang, og jeg er optaget af, at vi, sammen med vores dygtige medarbejder og rådgivere, sikrer de bedst mulige løsninger inden for de økonomiske rammer og i tæt dialog med borgerne. Det hørte jeg også et helt byråd være optaget af, slutter hun.