Ny undersøgelse af sygeplejen: Det mener borgerne

Gribskov - 28. september 2021 kl. 21:01 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen

94 procent af de borgere, der modtager sygepleje, er tilfredse med personalet og den behandling, de modtager.

- Det kan man ikke andet end at være tilfreds med, lyder det fra Birgit Roswall (V), udvalgsformand for Ældre, social og sundhed.

Resultatet stammer fra en undersøgelse, foretaget for Gribskov Kommune af et analyseinstitut, og baserer sig på telefoninterviews med 303 ud af 800 borgere, der modtager sygepleje i kommunen.

Det var Ældre, social og sundhedsudvalget, der tog initiativ til, at undersøgelsen skulle foretages for at se, om der var noget, der krævede deres fokus eller gøres anderledes.

- Vi er blevet bekræftet i, at vi skal blive ved med at forfølge vores mål i handleplanen. Det er de emner, som viser sig her, siger Birgit Roswall, der synes det er rart, at få bekræftet, at det er de rigtige initiativer, der i forvejen arbejdes med.

I maj vedtog det politiske udvalg en handleplan for helhedsplejen - den nye kommunale organisering, hvor sygeplejen og hjemmeplejen er samlet.

- Der er muligheder for forbedringer hele vejen rundt - vi skal stramme os an, siger hun.

Skiftende medarbejdere - Det er tydeligt i undersøgelsen, at der kommer for mange forskellige, siger Birgit Roswall.

89 procent af de adspurgte oplever nemlig, at der kommer flere forskellige medarbejdere fra sygeplejen i deres hjem. Det ser 42 procent som et problem, hvor det var 33 procent i 2017.

- Det arbejder vi meget med: Om vi kan minimere det og skabe faste kontaktpersoner.

En væsentlig årsag til de skiftende medarbejdere er, at det er svært for kommunen at rekruttere medarbejdere - et problem, som ses inden for den kommunale plejesektor over hele landet.

Undersøgelsens resultat med tilfredsheden giver ikke anledning til nye politiske initiativer, lyder det fra udvalgsformanden, da der allerede arbejdes med området.

- Vi skal beholde fokus på, at det i planlægningen af ruterne er vigtigt at undgå alt for mange skift.

Birgit Roswall fortæller, at det især er i akutsygeplejen og med nattevagter, man mærker udfordringerne med at skaffe tilstrækkeligt personale.

Ifølge tilfredshedsundersøgelsen har 27 procent en fast kontaktperson i sygeplejen, hvilket man altså arbejder på at hæve.

- Vi vil gerne have, at alle har én fast person, som borgerne ved, de kan henvende sig til. En kontaktperson, der har borgeren som sit fokus, siger hun.

Fokus på kommunikation Og så skal der stadig skal være fokus på kommunikation, lyder det fra Birgit Roswall.

- Der er ikke så høj tilfredshed med koordinationen. Det er blevet bedre, men vi har også haft fokus på det, bemærker hun.

88 procent er tilfredse med sygeplejens koordinering med egen læge og evt. sygehus. Det er højere end i 2017, hvor 83 procent var tilfredse.

- Samspillet mellem de tre hovedaktører er et vedblivende fokus. Når vi overleverer til hinanden, skal vi være sikre på, at der er en modtager i den anden ende.

"Omsorgen er uændret" I undersøgelsen sammenlignes tilfredsheden med sidste gang, der blev foretaget en undersøgelse, nemlig i 2017. Her var andelen af tilfredse modtagere den samme, men her var det i stedet det private plejefirma Attendo, der varetog opgaven.

Birgit Roswall, hvad siger det dig, at det er samme tilfredshed, der var, dengang sygeplejen var udliciteret?

- Dengang vi besluttede at hjemtage sygeplejen, var det på baggrund af nogle kedelige sager. Måske nærmere én kedelig sag, som afstedkom et påbud, og det accelererede til, at vi sagde, at vi hellere ville løfte opgaven hjemme. Måske bekræfter den her undersøgelse, at Attendo gjorde det udmærket, og at vi ikke selv kan gøre det bedre, men nu har vi selv ansvaret for den slags sager, som opstod dengang. Vi har desværre set, at der indimellem kommer sådan nogle sager. Det bekræfter måske mig i, at der ikke er den store forskel på, om det er kommunalt eller privat, siger Birgit Roswall, der påpeger, at det er de samme medarbejdere nu som dengang.

- Medarbejdernes omsorg er uændret, uanset hvor de er ansat.

I 2018 opsagde kommunen kontrakten med Attendo, der var leverandør af sygeplejen og hovedleverandør af hjemmepleje. Det skete bl.a. med baggrund i et påbud på grund af alvorlige fejl, som bl.a. havde konsekvenser for patientsikkerheden. Blandt andet døde 91-årige Agnes Helene Jensen efter måneders fejlbehandling. Dertil falske regninger, hvor plejefirmaet bl.a. havde opkrævet penge for pleje af borgere, der ikke længere var i live. Kommunen hjemtog sygeplejen i 2018 og hjemmeplejen i 2019.

I begyndelsen af september besluttede byrådet, at driften af sygeplejen og hjemmeplejen skal forblive på kommunale hænder.

Plejecentre under lup Det er politisk besluttet, at der også skal laves en brugerundersøgelse på kommunens plejecentre. Den skal sammenlignes med en undersøgelse fra 2015 for at se nærmere på udviklingen. Dertil skal der afholdes fire dialogmøder med pårørende på plejecentrene.

Men der er ikke truffet beslutning om, at tilfredsheden i hjemmeplejen skal undersøges inden for nærmeste fremtid.

Fakta: Tilfredshed med sygeplejen 94 procent er tilfredse med sygeplejens personale og den behandling, de modtager.

85 procent er tilfredse med den tid, der er til rådighed.

88 procent er tilfredse med sygeplejens koordinering med egen læge og evt. sygehuset.

89 procent oplever, at der kommer forskellige personer fra sygeplejen i deres hjem - hvilket 42 procent ser som et problem.

Kilde: "Analyse af tilfredsheden med sygeplejen i Gribskov Kommune 2021" - Det skyldes, at vi har frit valg, og hvis man ikke er ikke er tilfreds med den ene, så kan man skifte til den anden, siger Birgit Roswall.

Inden for hjemmeplejen er kommunen nemlig forpligtet til at give borgeren mulighed for at kunne vælge mellem flere leverandører, men det er ikke tilfældet for sygeplejen.

- Det har også noget at gøre med økonomien til at lave undersøgelserne, og at vi hjemtog sygeplejen tidligere end hjemmeplejen. Det var i 2019, og det kan være svært for borgerne at give et billede af, hvem de har fået hjælp af.

Men det kunne vel være meget relevant at undersøge, når der har været den her omstrukturering?

- Ja, det ville give god mening at få lavet en undersøgelse på et tidspunkt. Måske samlet for Helhedsplejen, for nogle borgere har måske også svært ved at skille sygepleje og hjemmepleje ad, hvis de får hjælp fra begge.

