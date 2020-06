Politikeren Morten Ulrik Jørgensen anerkender, at der er behov for at forbedre byggesagsbehandlingen i Gribskov, som i dag er på 67 dage i gennemsnit.

Ny undersøgelse: Bedre erhvervsklima i Gribskov

Kommunen klarer sig bedre, viser ny undersøgelse fra Dansk Byggeri

Gribskov - 25. juni 2020 kl. 09:28 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er blevet lidt nemmere at drive virksomhed i Gribskov. Det viser Dansk Byggeris årlige undersøgelse af erhvervs- og byggevenlighederne i landets kommuner.

Hele 29 pladser springer Gribskov op på listen. Kommunen har fået en samlet placering som nummer 44, mens placeringen i fjor var som nummer 73.

"Det er en flot placering. Men der er ingen tvivl om, at kommunen bør se på byggesagsbehandlingen, både tiden og gebyrernes størrelse. Her er der plads til forbedring," siger erhvervspolitisk konsulent Maria Rask Hetoft Poulsen, Dansk Byggeri.

I Gribskov bliver undersøgelsen da også modtaget positivt.

"Det er selvfølgelig altid godt at se en positiv fremgang. Men det er ikke overraskende, for undersøgelsen berører områder, som vi længe har haft et stort fokus på at styrke. Vi er stadig i fuld gang med at styrke indsatsen på erhvervsområdet," siger Morten Ulrik Jørgensen (Nyt Gribskov), som er formand for udvalget for kultur, erhverv og oplevelsesøkonomi.

'Melodi Grand Prix' I september talte vi sammen om en tilsvarende undersøgelse fra Dansk Industri, hvor Gribskov lå ret dårligt. Dengang slog du undersøgelsen lidt hen og sagde, at 'der er måske lidt melodi grand prix over det'. Mener du det samme i dag?

"Ja, det må du godt citere mig for igen. Det ene år går det godt i de her undersøgelser, og det andet går det skidt. Men når det er sagt, læser vi den som alle andre og siger: Er der et skulderklap eller et vink med en vognstang. Noget som i den grad kræver forbedring," siger udvalgsformanden.

Ny ledelse på rådhuset Morten Ulrik Jørgensen anerkender, at der er behov for at forbedre byggesagsbehandlingen, som i dag er på 67 dage i gennemsnit.

"Vi arbejder støt videre på at forbedre erhvervsklimaet i kommunen. Det arbejde fortsætter vi med, undersøgelse eller ej. Og det handler først og fremmest om byggesagsbehandling. Hvor hurtige og fleksible er vi? Det er vi i proces med. Vi vil gerne blive bedre," siger Morten Ulrik Jørgensen.

Han understreger, at sagsbehandlingen er blevet bedre på rådhuset, blandt andet på grund af en ny ledelse:

"Jeg oplever, at vi er blevet hurtigere, konsekvente og målrettede på det tekniske område. Det gælder lokalplaner og svar til virksomheder. Det glæder jeg mig over. Vi har fået nye dygtige folk ind på chefniveau, og det begynder altså at bære frugt," siger udvalgsformanden.

Et eksempel er, at det i dag tager kortere tid at lave lokalplaner:

"Der er en stor lydhørhed fra administrationen om politiske ønsker. De er simpelt hen blevet hurtigere til at opfange de politiske signaler og omsætte dem til handling. Et godt eksempel er, at de er blevet hurtigere til at levere en lokalplan," siger Morten Ulrik Jørgensen.

Andelen af erhvervsuddannede er et område, hvor der også er plads til forbedring i Gribskov. Det skal nye initiativer rette op på:

"Vi ser gerne, at flere unge får øjnene op for at tage en erhvervsuddannelse. Derfor sætter vi løbende nye initiativer i gang. For eksempel 'fremtidens arbejdskraft', et samarbejde mellem kommunen, erhvervslivet og Gribskolen, hvor vi arbejder for, at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse. Der er tale om et landsdækkende problem, men vi ved, at vi kan vende udviklingen her i Gribskov," siger Mikkel Andersen (S), formand for udvalget for beskæftigelse og unge.