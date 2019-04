- Et nyt museum bør ligge i havnen, siger direktør Benny Christensen, Fiskernes Filletfabrik A/S. Foto: Lars Skov. Foto: Lars Skov

Ny uenighed om nyt museum

Gribskov - 11. april 2019

Museum Nordsjælland vil bygge museum i tilknytning til to andre afdelinger i Gilleleje, mens Fiskernes Filletfabrik A/S vil åbne op for at det kan ligge i havnen, skriver Frederiksborg Amts Avis torsdag.

Uenighederne om, hvor og hvilket museum, der skal bygges i Gilleleje, går nu ind i en ny fase. Det har længe været kendt, at Gribskov Kommunes tidligere borgmester Kim Valentin (V) arbejdede aktivt for, at der skulle bygges et nyt museum, som først og fremmest skulle fortælle publikum om oktober 1943, hvor en stor del af Gillelejes befolkning hjalp omkring 1300 danske jøder med at komme i sikkerhed i Sverige.

Efter seneste kommunalvalg, hvor han blev væltet som borgmester, gik et nyt flertal i dialog med Museum Nordsjælland om et mindre museum, der skal opføres i tilknytning til to andre små museumsafdelinger. Her vil oktober 1943 kun blive den ene af i alt fire fortællinger, der kendetegner Gilleleje, nemlig fortællingerne Fra spyd til trawl (om fiskeriets udvikling), Det barske liv ved havet (om fiskerfamiliernes liv i 1800-tallet), Sommergæsterne og Oktober '43.

Inden det ny projekt er blevet til mere end et visionsoplæg på en PDF-fil, kommer Fiskernes Filletfabrik A/S med et nyt forslag: Byg muséet i havnen oven på vores fabrik, hvor publikum fra vinduerne kan se de historiske steder, som Museum Nordsjælland vil sætte fokus på. Fra vinduerne vil man kunne se, hvor fiskerne boede, hvor og hvordan fiskeriet foregår i dag, man vil se sommergæsterne på stranden - samt hvor jøderne blev holdt skjult for Gestapo, og hele den svenske kyst, som de blev sejlet over til.

Fiskerne tror selv så meget placeringen i havnen, at de har kontaktet arkitekt Kim Utzon, som glæder sig til at kunne gå i gang med projektet, skriver Frederiksborg Amts Avis.