Ny udvikling i kostskolesag: Bortvisning trukket tilbage

Gribskov - 05. november 2020

Seksuelle overgreb, stofmisbrug og vold på kostskolen Havregården i Smidstrup var blandt de voldsomme kritikpunkter, som for et par uger siden medførte en bortvisning af skolens forstander. Efter et par ugers arbejde med at lave en redningsplan for skolen måtte bestyrelsen kaste håndklædet i ringen og meddelte, at skolen lukker.

Nu er bortvisningen af forstanderen Morten Ulrik Jørgensen trukket tilbage. I stedet har han valgt at opsige sin stilling på skolen. Det bekræfter Havregårdens bestyrelsesformand, Jonas Fedder Witt.

I kølvandet på bortvisningen valgte bestyrelsesformanden at politianmelde den nu tidligere forstander for fysisk magtanvendelse og "nogle økonomiske forhold".

»Rigtig dejligt« Den nu tidligere forstander meddeler dog nu, at han ikke er blevet meldt til politiet. På facebook skriver Morten Ulrik Jørgensen:

"Bestyrelsen for skolen har nu trukket bortvisningen af mig tilbage. Og i mandags blev jeg endelig klar over at der ikke er, eller har været en politianmeldelse på mig. Det er rigtig dejligt at få de anklager væk fra min person."

Morten Ulrik Jørgensen ønsker ikke at uddybe opslaget, men siger dog, at han "er glad for, at bortvisningen er trukket tilbage".

Kortfattet formand Bestyrelsesformanden er også kortfattet omkring tilbagetrækningen af bortvisningen, som han dog bekræfter:

- Jeg kan bekræfte, at vi har fået en opsigelse fra vores tidligere forstander. Den har vi taget til efterretning. Derudover er det at betragte som en personalesag, og derfor har jeg ikke yderligere at tilføje, siger Jonas Fedder Witt.

Den tidligere forstander er heller ikke blevet politianmeldt?

- Vi har som tidligere nævnt anmeldt en række episoder til politiet, og vi vil nu lade politiet om at beslutte, hvad der skal ske, siger Jonas Fedder Witt.

Men han er ikke politianmeldt? - Vi har meldt nogle episoder på Havregården til politiet, og det er hvad, jeg har at sige om det. Episoderne drejer sig om fysisk magtanvendelse og nogle økonomiske forhold - men de nærmere detaljer vil jeg ikke gå ind i, siger bestyrelsesformanden.

Morten Ulrik Jørgensen har været forstander på skolen siden 2007. Han er desuden medlem af byrådet i Gribskov, hvor han er formand for udvalget for kultur, erhverv og oplevelsesøkonomi.

Er nu løsgænger Han blev valgt ind for Nyt Gribskov, men har i kølvandet på sagen om Havregården valgt at forlade Nyt Gribskov og i stedet blive løsgænger i byrådet.

Problemerne på Havregården har stået på i flere år.

Skolen er godkendt til børn med "lettere vanskeligheder i skolen og i hjemmet." Men ifølge Socialtilsyn Hovedstaden, som fører tilsyn med skolen, har Havregården i en række tilfælde indskrevet børn med komplekse behandlingsbehov, som skolen ikke har haft kompetencer til at imødekomme.

Det har medført en række påbud fra Arbejdstilsynet, og i fjor blev skolen sat under skærpet tilsyn af socialtilsynet for en række kritisable forhold. Blandt andet havde skolen ikke orienteret tilsynet om flere tilfælde af seksuelle overgreb:

- Det er en meget, meget alvorlig sag, og det er en ganske usædvanlig sag. Det er selvfølgelig altid alvorligt, når børn og unge bliver udsat for overgreb. Og det er meget usædvanligt, at vi oplever, at ledelsen forholder os oplysninger, siger Mie Andresen, som er leder af socialtilsynet.