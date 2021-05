Ny udstilling med pupper

Inge-Lise Koefoed ønsker med sine værker at gøre opmærksom på det lille ubemærkede livs betydning for den store sammenhæng. At inspirere til fordybelse i naturen for der at finde svar på eksistentielle spørgsmål, og forståelse af livet.

Værkerne kredser om temaet 'pupper', deres forvandling fra et stadie til et andet, som metafor for, at vi alle er i gang med en konstant vedblivende forvandling, og at vi alle er en del af den store sammenhæng, og har betydning for den.