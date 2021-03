13 af Godhavns børn kommer fra Gribskov. Og dem er der taget godt hånd om. Foto: Karl Erik Frederiksen

Ny udmelding fra kommunen: Sådan har Godhavn-børn det

Gribskov - 19. marts 2021 kl. 20:55 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Da dokumentaren »Nødråb fra børnehjemmet« blev vist på TV 2 for nogle uger siden, fulgte Gribskov Kommune også med. Dokumentaren, der beskriver kritisable forhold på flere forskellige børnehjem i landet, omhandler nemlig også Godhavn i Tisvildeleje, hvor kommunen har 13 børn anbragt.

I dokumentaren medvirker to drenge, der i 2016 var anbragt på stedet, som med mobiltelefon har optaget hændelser, de selv har oplevet som unødvendige magtanvendelser. Den ene af drengene, der medvirker i dokumentaren, indgav i 2016 en anmeldelse til politiet om magtanvendelser og vold fra personalet på Godhavn. Den sag bliver nu genoptaget af Nordsjællands Politi.

I dokumentaren fremgår det desuden, at der er magtanvendelser på Godhavn, som ikke er indberettet.

- Vi har set dokumentaren, og vi besluttede at tage en runde mere og se på, hvordan de har det, de børn og unge, vi har anbragt på stedet. Og vi er ikke bekymret. Der er taget godt hånd om dem, siger centerchef for sociale indsatser, Erica Tromp, som peger på, at man i forvejen har to tilsyn om året med de børn, som kommunen har anbragt.

- Det er vigtigt at understrege, at vi følger op to gange om året, når et barn under 18 år er anbragt, og der laves tilsvarende statusmøder, hvor forældre og institutioner deltager. Så det er ikke sådan, at vi ikke følger op, men vi har taget en ekstra runde med udgangspunkt i dokumentaren. Og det giver ikke anledning til at være urolig, siger hun.

Hun peger på, at kommunen også har talt med børnene om, hvordan de har oplevet at se en dokumentar om det sted, hvor de er anbragt.

- Når vi følger op er det også fordi, der sker noget, når man som barn oplever, at der bliver lavet sådan en dokumentar. Så vi havde også brug for at tale med dem om, hvordan de har det, efter de har set sådan en udsendelse, siger Erica Tromp.

- Derudover er kommunen også løbende i kontakt med anbragte børn og deres forældre, og man kan til enhver tid ringe til sin rådgiver. Én ting er lovgivning, og en anden ting er en praktisk virkelighed. Og børnene har også nogle rettigheder, fx kan de altid ringe til deres rådgiver, lyder det fra centerchefen.

Netværk sikrer en stemme Godhavn har i forbindelse med dokumentaren lagt en længere kommentar på hjemmesiden.

Her fremgår det, at stedet ikke forventer en »debat drevet af saglighed eller et overordnet fokus på områdets generelle tendenser,« og påpeger, at man efter beslutningen om at medvirke i dokumentaren »ikke har oplevet interesse for området, hverdagen eller det samlede billede, men derimod alene for at finde fejl, som kunne bruges til at puste til følelserne.«

Omvendt nævner Godhavn også, at man i forbindelse med omfattende arbejde med udsendelsens aktindsigter er blevet opmærksom på tidligere mangler i de administrative procedurer.

- Procedurer, der heldigvis er ændret siden, men som alligevel har betydet mangelfuld indberetning i mindst fem tilfælde i 2016, hvor der blev indberettet 82 magtanvendelser. De fem manglende afsendelser af indberetninger er ikke udtryk for andet end menneskelige fejl. Omvendt er der ingen undskyldning for manglende indberetninger.

Flere undersøgelser Som centerchef Erica Tromp kommer ind på, fremgår det også af Godhavns kommentar, at børnene på Godhavn har et netværk, der sikrer dem en stemme - og at man er i gang med yderligere undersøgelse af de pågældende forhold.

- Godhavns holdning til magtanvendelser er klar: Der findes ingen gode, men der findes nødvendige magtanvendelser. Samtidig har Godhavn klart haft en politik om, at alle magtanvendelser skal indberettes. Er vi i tvivl, skal det indberettes. Godhavn mener nemlig, at denne transparens er den bedste sikring af både børn og personale. Også derfor har vores børn, og langt de fleste børn i anbringelsessystemet egen kontakt til familier, anbringende myndighed, egne rådgivere osv. Dette netværk sikrer børnene en stemme til alle tider. Alligevel har det ikke været nok. Derfor har vi iværksat en undersøgelse af de pågældende forhold, ligesom de nye procedurer, der blev indført i foråret 2019, også bliver udsat for endnu en trykprøvning.

