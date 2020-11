De fleste elever på Gribskovs folkeskoler er glade for at gå i skole. Men der er brug for at dykke ned i tallene fra ny trivselsmåling, mener udvalgsformand.

Ny trivselsmåling: Eleverne i Gribskov går glade i skole

De fleste elever på Gribskovs skoler er glade for at gå i skole, viser en ny trivselsmåling, som alle kommuner i landet har foretaget. Kommunen ligger endda lidt højere end landsgennemsnittet inden for spørgsmål som social og faglig trivsel, ro og orden. 74 procent af 0.-3. klasseeleverne svarer, at de er meget glade for at gå i skole, mens 93 procent af 4.-9. klasseeleverne har høj social trivsel.